Il ne vous reste plus que quelques heures pour payer la taxe foncière

Les contribuables qui paient la taxe foncière en ligne ont jusqu’au 20 octobre pour la régler. Pour les autres, il faut régler avant ce soir minuit.

Attention, c’est la dernière ligne droite pour vous acquitter du paiement de la taxe foncière. La date limite dépend du mode de paiement. Elle est fixée le 20 octobre à minuit si vous payez de manière dématérialisée, par internet, smartphone ou tablette. Si vous payez via un autre moyen de paiement (espèces, chèque...), il ne vous reste plus que quelques heures. Vous avez jusqu’à aujourd’hui minuit pour payer la taxe foncière . Pour ceux qui ont choisi le format papier, un courrier leur a été adressé le 9 octobre au plus tard. Votre compte sera débité 5 jours plus tard. Vos avis sont consultables dans votre espace Particulier sur impots.gouv.fr.

Les montants supérieurs à 300 euros doivent être payés par prélèvement mensuel ou à l’échéance ou par paiement direct en ligne sur le site «impots.gouv.fr», rappelle le site Service-public.fr. Seules les sommes inférieures à 300 euros peuvent être réglées en espèces ou en chèques. Pour rappel, la taxe foncière est un impôt local dont doivent s’acquitter les propriétaires d’un appartement ou d’une maison au 1er janvier, et ce même si le logement est loué à un locataire, et les usufruitiers. Elle concerne 31 millions de contribuables cette année. Elle a augmenté de 3,9 % en moyenne par rapport à 2023. En cas de retard, vous risquez une amende. « Vous aurez une pénalité de 10 % de l’impôt dû. La pénalité s’applique si vous n’avez pas payé votre impôt dans les 45 jours suivant la date de mise en recouvrement », précise l’administration française.

Une exonération pour certains contribuables

Qui est exonéré de taxe foncière? Les propriétaires qui s’installent dans un logement neuf bénéficient d’une exonération temporaire de taxe foncière pendant deux ans. Ils doivent adresser une demande d’exonération temporaire au centre des impôts au plus tard 90 jours après l’achèvement des travaux. Certaines collectivités décident d’ exonérer partiellement voire totalement de taxe foncière les propriétaires qui réalisent des travaux d’économie d’énergie , pendant trois ans. Si vous êtes âgé de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition, et que votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas les limites de revenus fixées par l’article 1417-I du Code général des impôts, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de 100 euros sur la taxe foncière de votre habitation principale.