Il faut en moyenne 30.000 euros d’apport pour s’acheter un logement

Une récente étude montre que l’apport moyen est passé de 25.000 à 30.000 euros en un an. Soit un peu plus de 10% du budget immobilier moyen.

Les restrictions de l’accès au crédit immobilier se confirment un peu plus chaque jour. Certes, les recommandations du HCSF sur les taux d’endettement maximum désormais devenus obligatoires, étaient déjà appliquées par bon nombre de banques. Mais si le montant d’apport bondit de 13% en un an selon une étude du courtier Finance Conseil, c’est bien que les banques se font plus difficiles pour boucler leurs dossiers. Ce chiffre frôle désormais les 30.000 euros (29.405 exactement) alors qu’il dépassait seulement les 25.000 euros l’an passé. Avec un budget moyen immobilier s’approchant désormais de 270.000 euros, on peut en déduire qu’il faut en général plus de 10% d’apport.

La tendance soulignée par l’étude de ce réseau national lancé à Angers est confirmée par d’autres études et courtiers. Le mois dernier, MeilleurTaux soulignait que les acheteurs étaient désormais contraints à augmenter leur épargne pour gonfler leur apport et que les dossiers faibles sur point étaient de plus en plus difficiles à faire accepter, notamment pour des investissements immobiliers. De son côté, l’Observatoire Crédit Logement CSA annonçait la semaine dernière qu’en octobre, le niveau de l’apport personnel réclamé par les banques avait bondi de 26% par rapport à l’avant-crise. Le temps des dossiers financés sans apport semble révolu.

Des régions où l’apport recule

L’étude montre cependant que dans certaines régions l’apport moyen a reculé, comme c’est le cas en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine. Une situation qui s’explique notamment par le succès des villes moyennes et secondaires dans ces régions. Avec de nombreux acheteurs qui se sont détournés de villes chères comme Lyon ou Bordeaux, le montant de l’achat moyen a chuté très nettement et l’apport avec. En région PACA, ce montant baisse même de 12.000 euros. À l’inverse, il faut disposer de 25.000 euros supplémentaires soit près de 86.000 euros d’apport pour se lancer en Île-de-France, selon les chiffres de ce courtier. Et c’est en Bretagne que le bond est proportionnellement le plus important: l’apport nécessaire y augmente de 10.000 euros, soit + 43,5%!