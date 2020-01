Huile de palme: Ferrero meilleur élève du classement du WWF avec son Nutella

Le «Nutella bashing» a poussé l'entreprise italienne à considérablement améliorer la gestion de son approvisionnement, relève le World Wide Fund. Ce n'est en revanche pas le cas de la majorité des 173 sociétés notées par l'ONG.

Elle est partout, dans nos placards et dans nos frigos. L'huile de palme représente aujourd'hui un tiers de la consommation mondiale d'huile, ce qui en fait la plus répandue des huiles végétales. Dans un rapport publié ce lundi, l'ONG World Wide Fund (WWF) a révélé son classement annuel de 173 grandes entreprises en fonction de leurs efforts pour s'approvisionner de manière durable et en évitant la déforestation. Le tableau final est aussi contrasté que surprenant.

En se basant sur un faisceau d'indices, le WWF a établi une grille de notation sur 22 points. Des résultats encourageants pour certaines entreprises, inquiétants pour d'autres: les notes s'échelonnent de zéro à 21,5, pour une note maximale de 22.

Pour le WWF, mettre en évidence les comportements des entreprises est d'autant plus important que la demande en huile de palme est en constante hausse et accroît la pression sur des écosystèmes déjà vulnérables: «les palmes à huile poussent dans des environnements chauds, humides, dans les régions tropicales, ce qui correspond aux zones qui concentrent près des deux tiers de la biodiversité mondiale», souligne l'étude.

L'Amazonie est particulièrement concernée. En 2019, les feux qui ont avalé près de 810.000 hectares de forêt ont attiré l'attention du monde entier sur le problème de la déforestation. Ces feux sont souvent provoqués volontairement par les agriculteurs, qui ont besoin de terres arables. «La conversion de forêts en plantations de palmes à huile relâche d'importantes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère», rappelle le WWF dans son rapport. Sans compter l'impact désastreux de tels incendies sur les niveaux de pollution de l'air, les espèces menacées et les milieux de vie de populations indigènes. Les marques sont, de manière de plus en plus aiguë, tenues comptables de ces conséquences en cascade.

Un Nutella pas si mauvais, le boycott à éviter

Certaines multinationales ont pris acte de leur rôle et ont activement préparé un avenir plus durable pour leur approvisionnement. C'est notamment le cas de Ferrero, qui occupe la première place du classement établi par le WWF. L'entreprise, qui produit le célèbre et souvent controversé Nutella - en raison de l'huile de palme qui la compose , obtient une note proche de la perfection, de 21,5 sur 22.

Ferrero est un mastodonte du secteur: la société achète près de 200.000 tonnes d'huile de palme par an, soit 0,3% de la production mondiale. Depuis 2015, Ferrero s'est engagé à s'approvisionner en filière durable pour répondre au «Nutella bashing». Des appels au boycott de la marque s'étaient en effet multipliés: Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, avait notamment appelé les Français à se passer de Nutella.

Pour le WWF, les efforts que Ferrero a fournis depuis pour redorer son image envoient «un signal encourageant pour le reste de l'industrie, et indique qu'une production d'huile de palme durable et sans déforestation est possible». Ferrero explique avoir maintenant recours à une technologie satellite «pour s'assurer que [ses] fournisseurs respectent [ses] engagements en matière de non-déforestation». La pâte à tartiner, qui contient 20% d'huile de palme, entend rendre cette dernière 100% traçable d'ici la fin de l'année.

D'autres marques, qui ont obtenu un score supérieur à 19 sur 22, ont élevé la gestion de leurs approvisionnements d'huile de palme au rang de priorité industrielle - c'est notamment le cas de L'Oréal ou d'Ikea.

Un ensemble globalement peu satisfaisant

La gestion durable mise en œuvre par ces bons élèves est en revanche loin d'être la norme. Globalement, l'étude donne à voir un système dans lequel la traçabilité et la certification des approvisionnements ne sont pas toujours garanties. Si 9% des entreprises sont considérées comme «leader» et ont une gestion responsable, 12% sont «sur le bon chemin», 39% ont une gestion moyenne, et 17% sont clairement «en retard». 24% des entreprises approchées ont quant à elles refusé de répondre. Pour le WWF, ce dernier quart d'entreprises révèle un problème de transparence dans la filière de production d'huile de palme. Leur silence concernant leur chaîne d'approvisionnement leur épargne, selon l'organisation, d'être «comptables» de leur comportement. «La transparence crée un besoin impétueux, pour les entreprises, de réexaminer leur chaîne d'approvisionnement», loue le WWF. Outre L'Oréal, les entreprises françaises répertoriées dans ce classement obtiennent les notes suivantes: 16,1 pour Danone, 12,8 pour Carrefour et 11,8 pour Casino.

Faut-il voir dans ce classement plutôt négatif un encouragement à se détourner, en tant que consommateur, de l'huile de palme? Pas du tout, met en garde le WWF: le boycott «n'est pas une solution de long terme, au regard des challenges à venir». En effet, l'huile de palme est l'une des plus productives au monde et mérite surtout que sa production soit mieux encadrée. Le WWF ne manque pas d'adresser ses recommandations aux entreprises: se tourner vers une huile de palme certifiée durable (CSPO), imposer ces mêmes standards à leurs sous-traitants et soutenir, de manière proactive, des actions de terrain pour endiguer la déforestation. Depuis 2016, la part d'huile de palme certifiée durable a ainsi pu augmenter de 20%. Une preuve, selon le WWF, que cette gestion raisonnée est accessible «pour toutes les entreprises».