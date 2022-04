Même si l'écart a diminué depuis quelques années, les pensions de retraite des femmes sont inférieures de 40 % en moyenne à celles des hommes. Retour sur les constats du dernier rapport de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) sur "les retraités et les retraites".

Hommes et femmes inégaux aussi face à la retraite / iStock-simpson33

Les femmes desservies par une carrière plus fragile

C'est un fait de société indéniable : l'inégalité des droits à la retraite entre les hommes et les femmes est à l'image des différences que l'on continue d'observer au cours de leur carrière. Plusieurs raisons expliquent ce constat. D'une part, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel pour se consacrer aux enfants. D'autre part, elles s'orientent moins vers les cursus sélectifs et, de ce fait, accèdent plus difficilement aux postes les mieux rémunérés. Par ailleurs, on retrouve nombre d'emplois féminins dans des métiers peu valorisés financièrement, tels que les professions liées à l'aide à la personne. L'inégalité salariale et le temps de travail impactent donc nettement le montant de la retraite, ainsi que l'âge de départ. Le rapport de la Drees pour l'année 2019 est sans appel : le montant moyen des pensions, tous régimes confondus, s'élève à 1 924 € brut pour les hommes, alors qu'elle ne dépasse pas 1 145 € pour les femmes. Cet écart varie cependant en fonction des régimes de retraite et du mode de calcul des pensions. La fonction publique détermine en effet le montant des retraites à partir des 6 derniers mois du salaire indiciaire brut, alors que d'autres régimes se basent sur les 25 meilleures années. Pour les fonctionnaires, l'écart des retraites hommes/femmes se limite donc à 16 %.

Un écart nuancé par la réversion et qui se réduit lentement

Au fur et à mesure des décennies, on observe une diminution de l'écart moyen, tant au niveau des salaires que des pensions. Ainsi, il est passé de 27 % en 1995 à 22 % en 2019 pour les salaires ; quant aux retraites, il s'est réduit de 50 % en 2004 à 40,5 % en 2019. L'écart important constaté sur le montant moyen des retraites est cependant à moduler, par la pension de réversion perçue le plus souvent par les femmes. Trois raisons expliquent cette tendance : les femmes sont souvent plus jeunes que leurs maris, elles bénéficient d'une espérance de vie plus importante, et les revenus des hommes dépassent plus fréquemment le plafond de ressources imposé pour percevoir une réversion. Sur les 4,4 millions de bénéficiaires d'une pension de réversion, tous régimes confondus, 88 % sont donc des femmes. La réversion représente 23 % des retraites des femmes, alors que seulement 1 % des hommes peuvent y prétendent. Cette proportion importante de femmes bénéficiaires contribue à réduire l'écart entre les deux sexes à 28 %. L'âge de départ a également tendance à se réduire, puisqu'il est aujourd'hui de 7 mois (soit 62 ans et 6 mois pour les femmes, contre 61 ans et 11 mois pour les hommes), alors qu'il était de 10 mois pour les générations nées dans les années 1940, et de 18 mois pour les générations nées au début des années 1930. Même si la situation s'améliore peu à peu, force est de constater qu'un long chemin reste encore à faire pour arriver à une situation équitable...