HLM à Paris : les loyers impayés s'élèvent à plus de 70 millions d'euros

Les loyers impayés dans les logements sociaux augmentent en France. Illustration (Pixabay / ludo38)

Plus de 30 000 locataires des 213 000 logements appartenant aux trois principaux bailleurs sociaux de Paris sont redevables d'au moins un loyer. Ces statistiques sont en hausse depuis la crise du Covid-19, qui aurait fragilisé de nombreux locataires. La situation devrait d'ailleurs s'aggraver avec la crise énergétique qui s'annonce.

L’Union sociale pour l’habitat (USH) a révélé le lundi 19 décembre les chiffres des loyers impayés chez les différents bailleurs sociaux de France. Si ces données sont en hausse partout sur le territoire, la situation des trois principaux bailleurs sociaux de Paris (Paris Habitat, RIVP et Élogie-Siemp) serait particulièrement inquiétante, rapporte Le Parisien . Au total, plus de 30 000 locataires de ce parc de 213 000 logements sont redevables d’au moins un loyer.

Jusqu'à six ans d'impayés

Rien que chez Paris Habitat, cela représente 21 000 locataires, soit 16,8 % des habitants de leur parc de 125 000 logements. Cette proportion est plus faible chez RIVP, avec 6 500 locataires endettés sur un total de 60 000 logements (10,83 %). Enfin, chez Élogie-Siemp, qui gère 28 000 logements, 17,35 % des locataires sont dans le rouge, dont 130 dossiers où l’ardoise atteint entre 10 000 et 50 000 euros.

Dans la majorité de ces cas, il s’agirait de dettes ponctuelles, engendrées notamment par la crise sociale et économique liée au Covid-19. Si ces dettes sont généralement recouvrées, d’autres sommes, d’un montant plus important, seraient plus difficiles à récupérer par les bailleurs. Il s’agit ici de locataires en rupture sociale et professionnelle pour qui la dette peut atteindre jusqu’à six ans d’impayés.

Vers une situation aggravée en 2023 ?

Selon la Ville, ces dettes cumulées représentent un trou dans la caisse de 71 millions d’euros chez les trois bailleurs sociaux, dont 45 millions uniquement pour Paris Habitat. « C’est seulement 6,2 % du montant des loyers » a cependant nuancé auprès du Parisien Emmanuelle Copin, directrice générale adjointe de Paris Habitat. Celle-ci a d’ailleurs évoqué une récente baisse avec le recouvrement progressif des dettes Covid. En mars 2018, cette dette n’était toutefois que de 35 millions d’euros.

Ainsi, Florence Berthout, la maire (DVD) du Ve arrondissement, a souhaité de la part des bailleurs « une réponse humaine mais responsable » face à ces impayés en hausse. D’autant qu’avec la crise énergétique qui s’annonce pour 2023 et 2024, cette situation pourrait rapidement s’aggraver, sans pour autant signifier une hausse des expulsions. « Notre mission est aussi d’accompagner les gens restés au bord du chemin » a finalement rappelé Christine Laconde, la patronne de la RIVP.