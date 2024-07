Heures creuses / bonne idée pour les économies ?-iStock-RossHelen.jpg

Heures pleines et heures creuses : que faut-il savoir ?

Les heures pleines correspondent aux moments de la journée où la demande en électricité est la plus forte, soit entre 6 h et 22 h. Le prix du kWh est plus élevé durant les heures pleines. A contrario, les heures creuses sont celles durant lesquelles la demande en électricité est la moins élevée. Le prix du kWh est alors plus bas. Pour réaliser des économies financières, l’emploi des appareils électroménagers sur les heures creuses est recommandé. Mais est-ce réellement avantageux ?

L’option heures creuses est-elle véritablement avantageuse ?

Comme indiqué précédemment et sur le site Internet d’Engie, pour les consommateurs qui choisissent un contrat HP/HC, le prix de l’électricité des heures pleines est plus élevé que pour un contrat sans distinction entre les heures creuses et heures pleines. L’abonnement est en outre plus cher. C’est Enedis qui fixe les plages horaires des HP et HC et ce, en fonction de votre lieu d’habitation. Cela peut-être, par exemple, de 1 H 10 à 7 H 10 et de 12 H 40 à 14 H 40. Il y a obligatoirement huit heures creuses par jour. Les HC sont-elles avantageuses ? Cela dépend en fait de plusieurs éléments dont : les habitudes et la composition du foyer ; la superficie du logement ; l’énergie employée pour le chauffage (électricité, bois…). On considère que les heures creuses sont intéressantes pour les familles nombreuses ainsi que pour les foyers dont le logement affiche une superficie supérieure à 80 m2. De plus, selon Sylvain Le Falher (cofondateur et CEO de Hello Watt, une plate-forme ayant pour objectif de permettre aux particuliers de réaliser des économies énergétiques et financières), les formules HP/HC sont intéressantes à partir du moment où l’on atteint au moins 40 % de consommation électrique en heures creuses. D’après 60 Millions de Consommateurs, pour une consommation de 6 000 kWh dont 40 % en heures creuses, un contrat HP/HC permet de réaliser 20/30 € d’économies par rapport à l’option de base d’EDF. Le magazine a par ailleurs constaté un surcoût de près de 80 € avec un fournisseur. Il faut donc bien regarder les offres et étudier ses habitudes comme ses besoins.

Une réforme des heures creuses

Lancé dans les années 1960, le concept des heures creuses est populaire, 10 millions de foyers français ont un contrat basé sur ces dernières. De son côté, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) envisage une réforme des heures creuses. Elle voudrait ainsi que l’électricité disponible (via les productions nucléaire, éolienne et solaire) soit mieux employée. Elle souhaiterait en outre que de nouveaux contrats soient mis en place et proposés aux foyers français. L’idée de la Commission de régulation de l’énergie est d’ajouter des heures creuses, comme lorsque les panneaux solaires sont au maximum de leur puissance, par exemple. Plusieurs ateliers en lien avec ce sujet sont prévus par la CRE cette année.