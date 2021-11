Hérault: des squatteurs occupent une maison depuis le premier confinement, la propriétaire impuissante

Dans l'Hérault, une propriétaire n'arrive pas à faire partir quatre squatteurs qui occupe sa maison depuis le confinement du printemps 2020. (Free-Photos / Pixabay)

Depuis le premier confinement, une maison de Villeveyrac (Hérault) est squattée par quatre personnes. La propriétaire de cette demeure, qui voulait y créer des chambres d'hôtes, voit son projet complètement à l'arrêt en raison de la présence de ces squatteurs qu'elle ne parvient pas à déloger.

La propriétaire d'une maison située à Villeveyrac est dépitée : quatre squatteurs ont élu domicile au sein de sa propriété depuis le premier confinement, en mars 2020. Depuis, elle n'a pas réussi à reprendre la possession de son bien, une bâtisse qu'elle a acheté dans l'objectif de créer deux chambres d'hôtes, rapporte Midi Libre.

« Je suis à bout »

Cette fonctionnaire de l'Etat qui habite dans le Bitterois a fait l'acquisition de cette maison en prévision de sa retraite. A l'origine, elle avait pris contact avec l'un des quatre squatteurs, qui se présentait comme un maçon, pour effectuer des travaux dans sa maison. Mais, estimant que l'homme manquait de sérieux, elle avait décidé de ne pas faire appel à ses services.

A la suite de ces échanges, le premier confinement est arrivé et l'homme a investi les lieux avec trois autres personnes. « Nous avions même envisagé de passer Noël dans cette maison. Depuis, j’investis mon argent dans des procédures judiciaires pour retrouver mon bien. Je suis à bout », a lâché la propriétaire, contrainte de payer l'ensemble des factures de cette maison.

Une plainte déposée... par les squatteurs

Depuis, elle ne cesse de tenter d'obtenir gain de cause devant la justice, mais sans effet pour le moment. « Je n’ai pas de nouvelles de la justice. Le tribunal de Montpellier les aurait condamnés à quitter les lieux mais rien ne bouge. Je suis à bout financièrement et c’est la même chose, côté santé. Dans cette affaire, ces squatteurs ont tous les droits et moi rien », a-t-elle confié.

Mais ce n'est pas tout, les squatteurs se sont même retournés contre elle... « Ces occupants sans droits ni titre ont même déposé une plainte contre moi en m’accusant d’être rentré chez eux et de leur avoir volé des affaires. C’est le monde à l’envers »,