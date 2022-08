Hausse du prix de part de la SCPI Cristal Rente

Avec une collecte nette de plus de 100 millions € en 2021 et une capitalisation qui dépasse désormais la barre des 400 millions €, la SCPI Cristal Rente, gérée par Intergestion et spécialisée dans l’immobilier commercial régional, est également reconnue pour son haut niveau de performance : 5,09% de taux de distribution en 2021 (60 points de base au-dessus de la moyenne du marché), des TRI 5 ans et 10 ans de respectivement 6,93% et 6,06%, et un dividende de 3,12 € par part au 1er trimestre 2022, « en ligne avec l’objectif de maintenir cette année le rendement de la SCPI au-dessus de la barre des 5%. » Forte de ces bons indicateurs et d’une hausse des valeurs d’expertise en 2021, Intergestion a annoncé une revalorisation du prix de la part de 1% au 1er août pour la SCPI Cristal Rente.

SCPI Cristal Rente : une hausse du prix de part de 1% au 1er août, 12% de revalorisation cumulée en 10 ans

Le prix de la part passe de 247,34€ à 250€ au 1er août 2022 pour Cristal Rente. Cette hausse de 1% répond à une appréciation de 1,67% des valeurs d’expertise du patrimoine à périmètre constant en 2021, selon l’expert immobilier BNP Paribas Real Estate Valuation France. Cette hausse des valeurs immobilières peut également être constatée sur la valeur de reconstitution par part de la SCPI Cristal Rente, passant de 253,53€ au 31/12/2020 à 260,53€ au 31/12/2021.

Sur les 10 dernières années, le prix de la part de Cristal Rente est ainsi passé de 222€ à 250€, soit une hausse cumulée de plus de 12%. Combinée à la distribution courante de la SCPI, cette revalorisation progressive a procuré aux associés un TRI 10 ans de 6,06%.

La SCPI Cristal Rente reste décotée de 4% après cette récente revalorisation

Malgré cette revalorisation de 1%, il est intéressant de constater que la SCPI Cristal Rente reste décotée d’environ 4% par rapport à sa valeur de reconstitution. Le potentiel existe donc encore pour des revalorisations supplémentaires, en fonction de la conjoncture et de l’évolution des marchés immobiliers. La SCPI Cristal Rente est positionnée sur une typologie d’immobilier résiliente : beaucoup de commerces dits « essentiels » -commerces alimentaires ou magasins de bricolage par exemple- situés en régions (76% hors Île-de-France), avec aujourd’hui un taux d’occupation financier de 96,61%. L’impact de la pandémie de Covid-19 a été particulièrement maîtrisé pour ce véhicule positionné sur des actifs de commerces puisque le taux de distribution 2021 (5,09%) est revenu à un niveau légèrement supérieur à celui de 2019 (5,08%) après une légère baisse en 2020 (4,84%). Le TRI 5 ans, qui inclut 2 ans de crise sanitaire, s’affiche quant à lui à 6,93% !