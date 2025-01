Hausse du pouvoir d’achat immobilier : quel est le gain en m² pour une mensualité de 1 000 euros ?

Le pouvoir d'achat immobilier des Français a augmenté en 2024. (illustration) (Nattanan23 / Pixabay)

Le marché de l'immobilier va-t-il enfin rebondir en 2025 ? Les signes sont encourageants ces derniers mois. Comme le rapporte BFMTV , l'amélioration n'est pas vraiment due à la baisse des prix. Selon les données du site Meilleurs agents, ils n'ont diminué que de 0,3 % en moyenne sur un an dans les villes de plus de 90 000 habitants (-1,2 % à Paris). L'embellie vient davantage de la chute des taux d'intérêt pour les crédits immobiliers. Pour un emprunt sur 20 ans, les acquéreurs peuvent aujourd'hui espérer un taux de 3,35 %, contre 4,2 % il y a un an.

Bientôt des taux à 3 % ?

Le pouvoir d'achat immobilier des Français a ainsi tendance à augmenter. Avec une mensualité de 1 000 euros par mois pendant 20 ans, un acheteur peut désormais s'offrir un appartement de 6 m² de plus qu'il y a un an, estime Meilleur taux dans une étude basée sur les 20 plus grandes villes de France. Le gain atteint même 9 m² au Havre et à Saint-Étienne, et 12 m² au Mans. Un couple qui souhaite vivre à Reims ou Dijon peut aujourd'hui espérer s'offrir un T3 de 66 m² avec ces mensualités.

Dans d'autres villes, comme à Bordeaux ou Rennes, la différence est moins frappante puisque le gain se limite à 4 m². A Paris, rembourser 1 000 euros par mois pendant 20 ans permet aujourd'hui d'acheter un 19 m², contre un 17 m² l'année dernière. Soit une augmentation du pouvoir d'achat immobilier de 12 %. La situation devrait encore s'améliorer dans les mois à venir, puisque les professionnels estiment que les taux s'établiront autour de 3 % au début du printemps.