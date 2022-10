Hausse des «frais de notaire»: seuls 3 départements résistent

À savoir

Les autres «frais de notaire» sont les débours (sommes avancées par le notaire pour la rémunération d'intervenants et le coût de différents documents), les émoluments (sommes perçues par le notaire en contrepartie d’une prestation réglementée) et les honoraires (sommes perçues par le notaire en contrepartie d'une prestation non réglementée).