Chaque année, les cotisations des mutuelles augmentent. Et ce mercredi 4 janvier 2023, la Mutualité française a annoncé une hausse des tarifs des complémentaires santé de 4,7% en moyenne. Les contrats collectifs sont ceux qui vont le plus augmenter, par rapport aux contrats des particuliers.

Hausse des cotisations aux mutuelles en 2023-iStock-Wild Orchid

Une hausse de 4,7% en moyenne

Mauvaise nouvelle pour les assurés. Cette année encore, les tarifs des mutuelles vont augmenter. En effet, la Mutualité française a annoncé une hausse de 4,7% en moyenne des cotisations des mutuelles pour l’année 2023. Une augmentation supérieure à celles des années précédentes. Et pour cause, la hausse s’établissait à +3,4% en 2022 et +2,6% en 2021. Cependant, l’augmentation moyenne prévue pour 2023 reste inférieure à l’inflation mesurée à 5,9%. Pour établir le pourcentage de l’augmentation des cotisations, la Mutualité Française a mené une étude sur 35 mutuelles représentant 18 millions d’assurés. L’étude révèle que les contrats collectifs augmentent de 5,7% contre 4,1% pour les particuliers. Environ 2,2 millions d’adhérents seront épargnés par la hausse des prix, principalement des jeunes.

Les raisons de la hausse des cotisations des mutuelles

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi les tarifs des mutuelles de santé augmentent en 2023. L’inflation est évidemment mise en cause mais aussi le déploiement du 100% santé. Ce dispositif permet aux assurés de ne presque plus rien débourser pour l’ensemble des prestations médicales, dont les soins dentaires et les prothèses auditives. Depuis le déploiement de ce dispositif certaines complémentaires seraient même en déficit. Les remboursements en optique, audioprothèse et dentaire ont augmenté de 20%, entre 2019 et 2021, ce qui représente une somme de 890 millions d’euros. Par ailleurs, la période post-Covid enregistre une hausse des dépenses de santé de +10% par rapport à 2019. « L'effet rebond post-Covid constaté en 2021 s’est poursuivi en 2022, plus longtemps qu’anticipé », a expliqué au Parisien Éric Chenut, le président de la Mutualité française. La hausse des cotisations s’explique aussi par une taxation plus importante des contrats de santé. « La taxation des mutuelles a tout de même été multipliée par 8 en vingt ans. Nous demandons toujours de ramener le niveau des taxes à celui des biens et services essentiels, ce qui permettrait de rendre 9 % de pouvoir d’achat. »

Le vieillissement de la population

Les frais de santé sont de plus en plus onéreux. La médecine devenant plus technique, son coût augmente. Parallèlement, de plus en plus de Français souffrent de maladies chroniques et la population est vieillissante. « Plus l’âge avance, plus les accidents de travail augmentent » rappelle Éric Chenut. Ce dernier estime « pleinement justifié » la hausse des cotisations des mutuelles. Les dépenses de santé ayant plus que doublé en vingt ans, les mutuelles sont dans une situation financière tendue. « Si on fait la masse des cotisations encaissées, les coûts de gestion et les prestations versées, on est en déficit de 0,2% en 2021 » analyse Éric Chenut avant de rappeler qu’il est important de prendre conscience collectivement que pour avoir accès à des soins de santé compétents, les dépenses vont nécessairement continuer d’augmenter.