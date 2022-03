Guerre en Ukraine : les bons réflexes pour vos placements

Les conseils du Revenu pour gérer vos placements en période de crise. (© AFP)

En Bourse, gardez le cap. En assurance vie, diversifiez davantage. En immobilier, poursuivez vos projets si vous disposez de la visibilité requise tant sur le plan personnel que professionnel. L'or ne doit pas représenter plus de 5 à 10% de vos placements.

Volatilité accrue sur les marchés financiers, flambée du prix du baril de pétrole (+9,8% à New York depuis le début du conflit jeudi dernier), accélération de l'inflation (+3,6% en février sur un an selon l'Insee) : la guerre à moins de 1.500 km de nos frontières impacte votre épargne. Et ce n'est sans doute qu'un début !

Tout va dépendre de la longueur du conflit

Va-t-il durer deux semaines ou deux ans ? Personne ne peut répondre aujourd'hui. Comme toujours en période de crise, le cash est roi. Pour protéger votre patrimoine de la baisse de la valeur des principaux actifs, actions en tête. Pour saisir des opportunités qui ne manqueront pas de se présenter.

Les décisions à prendre dépendent de votre situation personnelle et des placements que vous détenez.

En Bourse, gardez le cap. Il est trop tard pour vendre et trop tôt pour se renforcer. Attendez une chute de 20% du CAC 40 par rapport à son point haut de janvier pour réaliser des achats à bon compte. A ce jour, le recul n'est «que» de 12%.

En immobilier, poursuivez vos projets si vous disposez de la visibilité requise tant sur le plan personnel que professionnel. La pierre n'est pas un actif sans risques mais elle est dotée d'une valeur d'usage qui rassure en période de crise.

En assurance vie, diversifiez davantage

L'assurance vie traditionnelle dite «en euros» avec