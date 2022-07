Glaces : quels sont les parfums stars de l'été ?

La canicule engendre une hausse de la consommation de glaces en France. Entre traditions et innovations, les glaciers tentent de s'adapter.

Pic de chaleur, pic de glaces vendues. C'est ce que suggèrent ces longues files d'attente que l'on perçoit un peu partout en France devant chaque glacier. « Il y a un véritable effet boost avec la canicule, constate Alan Girard, co-gérant du glacier L'Igloo à Carnac en Bretagne . Depuis le début de la vague on observe une hausse d'environ 30% des ventes de glaces » se réjouit le commerçant. Véritable institution, la maison de glaces bretonne peut se targuer de proposer une palette de plus de 130 parfums : un record jusqu'ici inégalé en France. Grâce à cet éventail de choix, le glacier est donc l'indicateur parfait pour distinguer les tendances de l'été. Parmi les parfums fruités les plus en vogue « mangue, citron vert, passion et framboise rencontrent un certain succès, toutes tranches d'âge confondues » souligne Alan Girard. Même s'il pointe que « vanille reste de loin en tête des parfums préférés devant chocolat », il se réjouit qu'une spécificité locale « les glaces caramel au beurre salé » se vendent « très très bien à Carnac » note-t-il. Une étude d'opinion publiée par Harris Interactive en juillet 2017 vient confirmer cette tendance. Celle-ci plaçait déjà la vanille au premier rang des glaces préférées des Français avec 19% de citations.

Mais l'été ne serait rien sans son lot de combinaisons insolites. « Pour les enfants qui raffolent de glaces très sucrées, nos parfums ''chewing-gum'' et ''schtroumpf'' rencontrent un franc succès » se ravit l'artisan-glacier de Carnac. La Bretagne aura dès cet été l'opportunité de tester la crème glacée «parfum bière» ou «parfum cidre», grâce à Christelle Ouléa, dirigeante de l'atelier de glaces C'Doudeh, à Lamballe-Armor.

Les adultes auront aussi droit à du bon vin rouge...en sorbet. Cette initiative surprenante et récente est venue tout droit de la Drôme où des viticulteurs ont testé ce parfum pour vanter les mérites de leur cru local. Commercialisé en mai 2021, le sorbet s'est peu à peu étendu à de nombreux restaurants partout en France, ainsi que dans les épiceries de Paris, Lyon ou Marseille. Toujours plus insolite, l'atelier Glaces des Alpes près d'Annecy propose à ses clients une glace au parfum foie gras, création du maître artisan glacier au savoir-faire reconnu depuis 1988. Même si ces attelages peuvent paraître rocambolesques, les Français restent tout de même très sages par rapport à leurs voisins britanniques qui sont allés jusqu'à inventer...la glace au viagra.