Gaz : changer de contrat pour faire des économies, bonne idée ?

Pour cuisiner ou pour se chauffer, de nombreux foyers ont recours au gaz de ville. Comment faire face à l'envolée récente des tarifs réglementés de cette énergie ? Retrouvez un budget équilibré.

Par MoneyVox,

+5,3 % en août, +10 % en juillet... Les tarifs réglementés du gaz ne cessent de grimper depuis le début de l'année. La faute à une reprise économique forte suite à la crise du Covid-19 avec une demande en constante augmentation, en particulier en Asie. Les particuliers se retrouvent alors contraints de payer de plus en plus cher pour se chauffer ou cuisiner. Mode d'emploi pour alléger sa facture.

L'astuce à connaître pour éviter la hausse des tarifs réglementés du gaz

Depuis janvier 2019, les tarifs réglementés du gaz ont grimpé en moyenne de 6,5 %. Une envolée à laquelle les dernières augmentations ont largement contribué. Les prix des TRV, pour "Tarifs Réglementés de Vente", sont fixés par la CRE, la Commission de Régulation de l'Energie. Pour autant, tous les consommateurs de gaz ne sont pas soumis à ce type de tarif.

En effet, il est possible d'opter pour une offre de marché. C'est d'ailleurs le cas d'une majorité de Français, 7,6 millions étant équipés d'un contrat en offre de marché sur un total de 10,7 millions de contrats. Qui plus est, les TRV sont voués à disparaître définitivement en 2023. Les derniers clients qui y sont soumis devront alors passer impérativement sur une offre de marché. Et c'est tant mieux : en règle générale, des économies, parfois substantielles, sont à la clé.

Quel type de contrat en offre de marché choisir ?

Les offres de marché se déclinent en deux versions : les tarifs fixes et les offres variables. Sur 7,6 millions de consommateurs, 5,5 ont choisi un tarif fixe. Cette formule présente l'avantage d'obtenir un prix garanti pendant 1, 2, 3 voire même parfois 4 ans. De quoi obtenir une excellente visibilité sur le budget à allouer aux factures de gaz pendant un long moment.

Les contrats à tarifs variables, quant à eux, affichent parfois des tarifs de base moins chers. Toutefois, il faut être conscient que le fournisseur d'énergie peut les faire évoluer à sa guise, et ainsi rattraper, voire dépasser, les prix d'une offre fixe. Il faut donc se tenir informé des évolutions à venir pour anticiper toute hausse trop importante des prix. Dans tous les cas, il est possible de changer à tout moment de catégorie d'offre et de fournisseur d'énergie, et ce directement en ligne.

Quelles économies sur une facture de gaz ?

Pour connaître les économies réalisables en passant des tarifs réglementés à une offre de marché, le simulateur du médiateur de l'énergie energie-info. fr est là pour vous. Chaque semestre, la CRE publie également une étude comparative des meilleures offres en vigueur. Ainsi, selon la dernière analyse menée, un client qui paie 1 131 euros de gaz par an pour se chauffer et cuisiner, avec une consommation de 17 000 kWh au tarif B1 (niveau 2), peut réaliser jusqu'à 142 euros d'économie. Ce sont les fournisseurs d'énergie en ligne qui affichent les meilleurs prix, notamment Dyneff ou 100 % Online 12 mois. Avec sa formule Avantage Gaz connecté, EDF permet d'économiser 20 euros par an. Sans parler de tarifs, certaines offres à très longue durée peuvent s'avérer intéressantes dans un contexte où les prix mondiaux du gaz flambent. C'est le cas de Vattenfall et d'Engie, qui proposent un tarif gelé pendant 3 à 4 ans. Pour les ménages qui utilisent le gaz uniquement pour la cuisine, les économies sont évidemment moins élevées, avec un maximum de 9 euros par an, sur une facture de 159 euros pour 750 kWh consommés.