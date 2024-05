Fusion des SCPI Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2 (Paref Gestion) : un nouveau véhicule incontournable sur le marché immobilier allemand

Les SCPI Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2 – gérées par PAREF Gestion – vont prochainement fusionner, sous réserve de l’approbation des associés réunis en assemblées générales extraordinaires. Cette opération de fusion-absorption où Novapierre Allemagne absorbe Novapierre Allemagne 2, a été motivée par plusieurs objectifs stratégiques et devrait conduire à la création de la plus importante SCPI allemande de la place avec une valeur de patrimoine proche d’un milliard d'euros.

Création d'un acteur de premier plan

En réunissant leurs forces, les SCPI Novapierre Allemagne (visa AMF n°14-01 du 7 janvier 2014) et Novapierre Allemagne 2 (visa AMF n°19-19 du 20 août 2019) formeront un véhicule d'investissement d'envergure avec une capitalisation projetée légèrement inférieure à un milliard d'euros, selon les calculs de Paref Gestion. Le portefeuille immobilier fusionné rassemblera plus de 80 actifs de commerces essentiels en Allemagne avec une durée résiduelle moyenne des baux de plus de 6 ans et un taux d'occupation financier de près de 96% .



Cette taille critique permettra une meilleure mutualisation des risques locatifs grâce à une plus grande diversification du portefeuille. Le nouvel ensemble disposera également d'une force de frappe accrue pour mener une politique dynamique d'acquisitions et d'arbitrages sur le marché immobilier allemand , redevenu attractif suite au récent repricing des actifs en raison de la forte hausse des taux d’intérêt.

Un nouveau nom : PAREF Prima

La SCPI issue de la fusion des deux véhicules adoptera un nouveau nom : PAREF Prima . Ce changement d'appellation s'inscrit dans une réflexion globale de PAREF Gestion visant à renforcer la lisibilité commerciale et marketing de sa gamme de produits

Des perspectives de rendement renforcées

Grâce aux effets d'échelle générés par la fusion, PAREF Prima vise un objectif de taux de distribution non garanti d'environ 5% par an à partir de 2024 , en hausse par rapport aux niveaux actuels des deux SCPI. Cette performance améliorée s'appuiera sur une rotation plus soutenue du portefeuille immobilier, permettant la réalisation de plus-values de cessions distribuables.

Aucun impact en valeur pour les associés

Pour les associés actuels de Novapierre Allemagne 2, l'opération sera réalisée sur la base d'une parité d'échange de 0,958 part de Novapierre Allemagne pour 1 part de Novapierre Allemagne 2.

Le prix de souscription de PAREF Prima a été fixé à 272 euros , assurant une absence totale d'impact en valeur pour les associés de Novapierre Allemagne 2. L'impact reste également limité pour ceux de Novapierre Allemagne, dont la valeur de part est aujourd’hui de 280 euros.

Un calendrier resserré

Sous réserve de l'approbation des associés des deux SCPI lors des assemblées générales du 28 mai 2024, la fusion prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2024 . Le marché des parts est suspendu entre le 15 mai et le 15 juin pour permettre la bonne finalisation des opérations techniques sans impact pour les associés actuels. Les éventuels rompus pour les associés de Novapierre Allemagne 2 seront traités au choix par attribution ou rachat d'une fraction de part sur la base de la valeur de réalisation.



Cette fusion-absorption permettra à PAREF Gestion de proposer un véhicule de premier plan sur le marché allemand des actifs de commerces . Un pari ambitieux visant à conforter la position du nouvel ensemble PAREF Prima tout en offrant des perspectives de rendement rehaussées à ses associés.

Avertissements :

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier et du cours des devises. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Cette communication a un caractère commercial, n'est pas un document contractuel ou un document d'information requis par une quelconque disposition législative, et n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement. Vous êtes invité à consulter les documents d'information avant toute décision d’investissement.

PAREF GESTION, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 380373753, de Numéro RCS Paris B 412 793 002 , est active depuis 33 ans. Localisée à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Son effectif est compris entre 20 et 49 salariés. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 29 739 900,00 €.