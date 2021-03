Fraude : comment réagir si vous êtes victime d'un abonnement caché ?

Victime d'un abonnement frauduleux ? Voici quelques pistes pour remédier à la situation ( Crédits : © Elnur - stock.adobe.com)

Votre compte en banque est débité chaque mois d'une opération que vous ne pensez pas avoir autorisée ? Vous êtes peut-être victime d'une arnaque aux abonnements. Découvrez comment vous sortir de cette situation.

Par MoneyVox,

Les fraudes aux paiements sur internet prennent de nombreuses formes. Parmi elles : les arnaques aux abonnements. Le principe ? Vous effectuez un paiement par carte bancaire, que vous pensez unique mais, en réalité, vous venez de vous abonner. Dès lors, votre compte est débité chaque mois d'une certaine somme d'argent. Commence alors un véritable parcours du combattant. Comment procéder pour résoudre ce problème ? Les solutions.

Comment stopper un abonnement frauduleux ?

Vous venez de vous apercevoir que votre compte courant fait l'objet d'un paiement par carte chaque mois ? Premier réflexe à adopter : vérifier qui en est l'émetteur grâce au libellé du paiement. Cependant, cet intitulé est parfois peu clair et ne permet pas d'identifier précisément l'entreprise qui est à l'origine de l'opération. Une recherche sur les forums peut alors vous éclairer, d'autres consommateurs étant certainement dans le même cas que vous.

Si vous avez réussi à identifier l'entreprise qui a mis en place cet « abonnement par carte bancaire », vous pouvez alors prendre contact avec elle. Si elle est de bonne foi, elle pourra alors faire cesser le paiement... mais ce n'est pas toujours le cas ! Certaines sociétés malhonnêtes ne répondent tout simplement pas à vos sollicitations par mail, courrier ou téléphone.

L'abonnement continue d'être prélevé malgré vos demandes ? Vous n'avez pas réussi à savoir qui se cache derrière ce paiement récurrent ? Dans ce cas, votre banque peut-elle vous sauver ? Non. La Fédération Bancaire Française (FBF) rappelle que, « quand vous payez par carte, vous donnez votre autorisation : c'est irrévocable, et ce que le paiement se fasse en une fois ou plusieurs fois ». La seule option qu'il vous reste est donc de faire opposition à votre carte bancaire. Pour cela, prenez contact avec votre banque. Celle-ci vous commandera alors une nouvelle carte, entraînant des frais de refabrication, parfois négociables, ainsi qu'un délai d'attente entre l'opposition de l'ancienne carte et la réception de la nouvelle. Attention : l'opposition ne réglera pas le litige commercial avec l'entreprise, si jamais celle-ci est dans les clous de la réglementation.

Est-il possible de se faire rembourser un abonnement infondé ?

« Quand il ne s'agit pas de véritables fraudeurs, nous parvenons à obtenir le remboursement auprès du site » explique Ralph Roggenbuck, juriste au Centre Européen des Consommateurs France. Une bonne nouvelle si l'abonnement indu provient d'un site ayant pignon sur rue. En revanche, si la fraude est délibérée, un remboursement est loin d'être évident à obtenir. En effet, l'autorisation de paiement par carte bancaire a bel et bien été donnée. À ce titre, il ne s'agit pas à proprement parler d'une fraude. Ce litige commercial peut donc devenir un véritable casse-tête. En dernier recours, les victimes peuvent faire appel à la procédure de chargeback associée aux cartes bancaires Visa et Mastercard. Peu connue, elle ne garantit pas à 100 % le remboursement de l'argent déjà prélevé par la banque, mais vous donne une chance supplémentaire de revoir votre argent. Ralph Roggenbuck explique ainsi que « le chargeback existe de longue date mais souvent les banques refusent, soit parce que la loi ne les contraint pas, soit parce qu'elles ne connaissent pas cette procédure à tort ».

Comment éviter les arnaques aux abonnements sur internet ?

Même en étant vigilant, il est parfois difficile d'éviter certaines arnaques sur internet. Quelques astuces peuvent néanmoins limiter les risques de fraude. Les abonnements frauduleux concernent par exemple des sites relatifs à la voyance, aux rencontres, aux jeux d'argent mais également des offres commerciales tels que des échantillons gratuits ou des produits à prix réduits. De manière générale, il est préférable de lire les petites lignes avant de valider un paiement par carte bancaire sur internet, et de privilégier la mise en place d'un mandat de prélèvement pour tous les paiements récurrents. Enfin, le choix d'un paiement par l'intermédiaire d'une carte bancaire à usage unique (ou carte virtuelle) vous protège de toute tentative de fraude aux abonnements.