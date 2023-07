Fraude à l'Assurance maladie: 13 centres de santé déconventionnés pour des soupçons d'actes illégaux

La fraude aurait rapporté près de 21 millions d'euros à ses auteurs. (illustration) (Alterfines / Pixabay)

13 centres du groupe Alliance Vision spécialisé dans les soins ophtalmiques et dentaires vont perdre leur conventionnement par l'Assurance maladie. L'organisme a déposé des plaintes après avoir constaté des pratiques frauduleuses pour un préjudice estimé à plus de 20 millions d'euros.

La Caisse nationale d’Assurance maladie (CNAM) va déconventionner les 13 centres du groupe Alliance Vision, implantés dans plusieurs villes du territoire français selon les informations de franceinfo révélées ce vendredi 21 juillet. Le groupe de santé est accusé d'avoir mis en place un vaste système de fraudes à l'Assurance Maladie. Le préjudice est estimé « à un peu plus de 20 millions d'euros » selon le patron de l'Assurance Maladie Thomas Fatôme. La décision de déconventionnement de l'organisme va s'appliquer à compter du 21 août et pour cinq ans, rapporte de son côté Le Parisien .

Des doubles facturations

Ces centres dans lesquels étaient pratiqués des soins ophtalmiques et dentaires auraient facturé des actes à la Sécurité sociale qu'aucun de leurs médecins n'avait jamais réalisés ou qui étaient injustifiés. Il est question notamment d'examens d'imagerie optique ou de la rétinographie pour détecter des glaucomes, des dégénérescences de la rétine, autant de pathologies affectant les personnes âgées. Des prothèses auraient par ailleurs été facturées deux fois pour la même dent.

Des patients se sont aperçus qu'ils recevaient des factures dépassant la prestation à laquelle ils avaient eu droit ou que des examens qui leur étaient proposés étaient inadaptés. Certains d'entre eux ont alerté l'Assurance-maladie, qui a également reçu des témoignages de salariés des centres concernés. 27 plaintes au pénal visent la chaîne Alliance Vision.

Un remboursement minimal

Quelle est la conséquence pour les patients ? Les centres visés sont situés à Paris pour trois d'entre eux et les autres à Argenteuil et Franconville (Val-d’Oise), Amiens (Somme), Nancy (Meurthe-et-Moselle), Antibes (Alpes-Maritimes), Saint-Étienne (Loire), Orléans (Loiret), Rennes (Ille-et-Vilaine), au Mans (Sarthe) et au Havre (Seine-Maritime). Le déconventionnement entraîne le déremboursement par la Sécurité sociale. Plus exactement, « on continue à rembourser à de très faibles niveaux, par exemple pour une consultation de 25 euros, c'est 1,20 euro de remboursement » , a précisé le directeur de l'Assurance Maladie.