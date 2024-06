Franc succès du LEP-iStock-Lemon_tm.jpg

Le livret d’épargne populaire (LEP)

Le LEP, ou livret d’épargne populaire, est une solution d’épargne destinée aux personnes dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain plafond. Ce dernier peut varier en fonction de votre lieu de résidence. Un seul LEP peut être ouvert par contribuable éligible. En revanche, il peut y avoir deux LEP au sein d’un couple, l’un au nom du premier partenaire et l’autre au nom de la deuxième personne. Lors de l’ouverture d’un LEP, il faut verser au minimum 30 €. Il n’y a pas de versements périodiques obligatoires, c’est vous qui choisissez quand vous épargnez. Chaque versement doit toutefois être égal à 10 € ou plus. Enfin, le plafond du LEP est, depuis octobre 2023, fixé à 10 000 €. La rémunération du LEP est particulièrement intéressante puisqu’elle est à l’heure actuelle de 5 %. Elle devrait néanmoins passer à 4 % voire moins cet été (au 1er août) en raison du ralentissement de l’inflation. Note : la rémunération du LEP doit être supérieure d’un demi point à celle du Livret A, actuellement de 3 % (et gelée jusqu’en 2025). En cas de baisse cet été, la rémunération du LEP ne pourra donc pas être inférieure à 3,5 %.

Nombre record de LEP ouverts en France

Le LEP attire de nombreux épargnants. Ainsi, on compte désormais 11,5 millions de livrets d’épargne populaire en France, soit deux millions de plus qu’il y a un an comme l’a indiqué François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Mais si ce nombre est élevé, il pourrait l’être encore plus. En effet, ce sont en tout 19 millions de Français qui répondent aux critères permettant d’ouvrir un LEP. En d’autres termes, 7,5 millions de personnes pourraient souscrire un LEP mais ne l’ont pas encore fait, pensant peut-être ne pas y avoir le droit. Concernant les encours, ils ont dépassé les 75 milliards d’euros contre 55 milliards d’euros un an auparavant. Le relèvement du plafond (qui était préalablement à 7 700 €) n’est pas étranger au succès du LEP.

Ouvrir un livret d’épargne populaire : les démarches à effectuer

Le LEP est réservé aux personnes majeures domiciliées fiscalement en France. De plus, pour pouvoir ouvrir un LEP, il est essentiel de respecter des conditions de ressources. Si vous souhaitez ouvrir un livret d’épargne populaire, il vous suffit de vous rapprocher de l’établissement bancaire de votre choix et d’en faire la demande. Des pièces justificatives, dont votre dernier avis d’imposition notamment, vous seront demandées. L’établissement doit en effet vérifier que vous respectez bien les conditions mises en place pour ouvrir un LEP. Tout au long de l’année, vous pouvez y verser de l’argent à votre rythme. Les intérêts (exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux) cumulés durant l’année sont ajoutés au capital le 31 décembre. Rapprochez-vous de votre banque pour savoir si vous pouvez ouvrir un LEP et bénéficier ainsi d’une rémunération intéressante.