Forfait mobilités durables : Vers une augmentation du plafond à 500 euros

Le forfait mobilités durables devrait bientôt augmenter de 100 euros pour atteindre 500 euros (illustration). (Pixabay / Linus Schütz)

Dispositif mis en place en mai dernier pour inciter les salariés à utiliser un mode de transport plus propre, le forfait mobilités durables va augmenter de 100 euros pour atteindre 500 euros. Cette mesure, issue de la Convention citoyenne pour le climat, devra être validée par les députés et sénateurs avant d'être définitivement appliquée en 2021.

Le plafond du forfait mobilités durables devrait être revu à la hausse l'an prochain. Les députés ont en effet adopté un amendement au projet de loi de finances (PLF) 2021. Le plafond de cette aide va être augmenté de 100 euros, en passant de 400 euros depuis sa mise en place en mai dernier à 500 euros, rapporte Capital.

Cette mesure figurait déjà dans les annonces faites par le Premier ministre, Jean Castex, le 30 septembre dernier. Elle faisait partie des revendications de la Convention citoyenne pour le climat.

Des modes de transport plus propres

Le forfait mobilités durables a été créé pour inciter les salariés à utiliser un mode de transport plus propre et moins coûteux que l'automobile. Il peut s'agir du vélo, qu'il soit mécanique ou électrique, du co-voiturage, ainsi que des services de mobilité partagée qui permettent d'emprunter scooters, trottinettes ou vélos. Exonérée d'impôt et de cotisations sociales, cette aide est versée par l'employeur et elle est cumulable avec le remboursement des frais d'abonnement pour les transports en commun. Mais le total ne doit pas dépasser le plafond de 500 euros par an.

D'abord votée par la commission des finances, cette augmentation du forfait mobilités durables doit passer en séance à l'Assemblée nationale avant d'être examinée par les sénateurs.