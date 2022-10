Forex et crypto : prenez garde aux escrocs

Etre vigilant pour protéger votre agent. (© ML)

Ils sont de plus en plus malins et se font même passer pour Tracfin. Pour éviter de vous faire piéger par ses redoutables escrocs internationaux, suivez nos recommandations et celles de l’AMF et de l’ACPR. Plus que jamais, soyez vigilant pour protéger votre argent.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France) viennent de lancer une nouvelle mise en garde du public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent en France des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur cryptoactifs sans y être autorisés.

Heading 2Dans son rapport 2021, Tracfin (service du Ministère de l’économie chargé de la lutte contre le blanchiment) citait parmi les escroqueries de grande ampleur commises en bandes organisées les escroqueries aux investissements frauduleux sur le marché des changes (Forex) ainsi que les escroqueries aux faux investissements en cryptoactifs.

Rendements alléchants, promesses de gains faciles, les escrocs emploient toujours les mêmes recettes pour gruger les épargnants un peu trop crédules. Malgré leurs efforts répétés et soutenus dans la lutte contre cette criminalité, les autorités françaises sont souvent démunies face aux officines frauduleuses situées à l’étranger.

Une liste noire qui s'allonge

C’est pourquoi, l’AMF et l’ACPR préfèrent prévenir que guérir. Une démarche qui consiste essentiellement à mettre à jour une liste noire de sites internet frauduleux. Neuf sites ont été récemment ajoutés à cette liste que vous pouvez retrouver sur le site internet Assurance Banque Épargne Info Service.

Mais hélas, cette liste