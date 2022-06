Forêts, vignes, prés… Découvrez les vrais prix du foncier

Le nombre de transactions, sur le secteur des marchés fonciers ruraux, a ainsi bondi de 22,3%. (© Shutterstock)

Chaque année, le groupe Safer réalise un travail remarquable d’analyse des marchés fonciers ruraux. Voici les principaux enseignements à retenir pour les maisons à la campagne, les terres et les prés, les forêts et les vignes.

C’est un rituel très attendu par les investisseurs. Chaque année, à la fin mai, le groupe Safer, présidé par Emmanuel Hyest, formé des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de sa Fédération nationale et du bureau d’études Terres d’Europe-Scafr, publie une étude exhaustive sur le prix des terres.

Une analyse d’autant plus attendue que la crise sanitaire avait fortement impacté les marchés fonciers ruraux, à l’exception toutefois des maisons à la campagne.

Des marchés d’envergure

Or, et c’est la bonne nouvelle, tous les segments de ce marché sont en nette reprise. Le nombre de transactions a ainsi bondi de 22,3%, à 397.300, et le total des surfaces échangées a progressé de 15,9%, à 770.000 hectares. Aussi la valeur des transactions a-t-elle atteint 49,1 milliards d’euros, en hausse de 33,5% !

Mais la médaille a son revers. «Les ventes de terres destinées à être urbanisées sont au plus haut depuis dix ans, malgré toutes les politiques de maîtrise de la consommation du foncier», alerte Emmanuel Hyest. Pour attirer vers les métiers de l’agriculture, il faut donc «garantir à nos agriculteurs une activité rémunératrice et des débouchés», mais aussi «préserver le foncier agricole, qui doit produire l’alimentation, contribuer à la production encadrée d’énergies renouvelables, de matières premières pour la construction,