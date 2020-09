Foodwatch pointe du doigt les marques dont les emballages sont «pleins de vide»

Sept marques de produits alimentaires sont visées par une pétition lancée par l'association de défense des consommateurs.

«Emballages démesurés : stop aux produits pleins de vide.» Ainsi est titrée la pétition lancée ce jeudi 17 septembre par Foodwatch, association de défense des consommateurs qui appelle à plus de transparence dans le secteur alimentaire.

Ce sont les consommateurs, ou les «foodwatchers» dans le jargon de l'association, qui ont tiré la sonnette d'alarme, d'après son communiqué de presse. «Dans la boîte mail de l'organisation sont arrivés pas mal de photos et de messages exaspérés montrant des aliments en toute petite quantité emballés dans des paquets démesurément grands», raconte-t-elle. Après plusieurs plaintes, elle a décidé d'aller «vérifier en supermarché».

Sept marques sont visées par cette pétition : «Lipton (43% de vide), Léa Nature (58%), Sojasun (34%), Monoprix (35%), Barilla (60%), Carrefour (50%) et Leclerc (68%).» Une liste qui est susceptible d'évoluer si de nouveaux produits sont épinglés, prévient Foodwatch.

«C'est un double coup de gueule»

L'association de défense des consommateurs dénonce non seulement «des emballages beaucoup trop grands», et qui par conséquent «font miroiter une plus grande quantité d'aliments que celle réellement présente dans les paquets», mais aussi une «aberration pour l'environnement».

Via sa pétition, foodwatch appelle les marques à «s'engager à réduire au strict minimum l'usage et la taille des emballages de leurs produits», mais aussi les fabricants à arrêter de vendre des «emballages inutilement grands».