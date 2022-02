Après la mise en place de l’indemnité inflation, le Gouvernement a décidé de faire un autre geste envers certains Français pour les aider face à la hausse des prix des carburants.

Flambée du carburant, comment aider les Français ?iStock-Vertigo3d

Prix des carburants : des records atteints

Le 31 janvier, de nouveaux chiffres en lien avec les prix des carburants ont été publiés. Pour la sixième semaine de suite, ils ont augmenté. En moyenne, le sans plomb a dépassé les 1,70 €/l contre 1,6704 €/l pour le gazole. Pourquoi ces hausses records alors que le prix du baril de pétrole n’a pas atteint son plus haut niveau ? Parce que ce n’est pas l’unique facteur à prendre en compte. Il y a aussi la marge des distributeurs (environ un centime par litre de gazole) et les taxes. Selon l’Ufip (l’Union française des industries pétrolières), elles représentent plus de la moitié du prix total du litre de carburant (88 centimes pour un litre de gazole à 1,67 €, par exemple).

Le Gouvernement augmente le barème kilométrique

Le barème kilométrique fiscal concerne les frais de déplacement et est révisé chaque année à la fin du mois de janvier. Il est calculé en fonction de plusieurs critères : puissance du véhicule, nombre de kilomètres parcourus… Face à la flambée des prix des carburants, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une augmentation de 10 % du barème kilométrique fiscal. Qui est concerné par cette mesure ? Environ 2,5 millions de contribuables. Pour le Gouvernement, l’idée avec cette revalorisation du barème kilométrique est d’aider les « très gros rouleurs ». Selon Jean Castex, « l’effet sera réel sur la déclaration des revenus de 2021 ». L’arrêté concernant la hausse du barème kilométrique a été signé le 1er février 2022 comme annoncé par Bruno Le Maire lors d’un entretien accordé à Europe 1. Selon le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, cette mesure devrait permettre de faire gagner en moyenne 150 euros aux 2,5 millions de personnes concernées. En cette période de hausse des prix dans divers secteurs, toutes les économies sont les bienvenues. Note : depuis l’année dernière, le montant des frais de déplacement calculés à partir du barème kilométrique fiscal est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

D’autres aides bientôt mises en place ?

Pour Jean Castex, « la baisse générale de la fiscalité n’est pas la solution ». Le Gouvernement penche-t-il alors sur d’autres types d’aides ? Une source gouvernementale a indiqué qu’un dispositif semblable à l’indemnité inflation serait à l’étude. Mais, pour l’heure, il n’y a rien de concret. Le Gouvernement estime avoir déjà dépensé 15 milliards d’euros pour aider les Français à faire face à la hausse des prix de l’électricité, des carburants ou encore du gaz. Il va donc falloir, probablement, attendre encore un peu avant qu’une mesure concernant l’ensemble des actifs touchés par l’augmentation des prix des carburants ne soit mise en place. Le maire de Neuville-sur-Margival (Aisne) pourrait, lui, inspirer ses confrères. Il a distribué une carte carburant de 30 euros aux habitants de sa commune qui ont apprécié son geste.