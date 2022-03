Fixez vous-même les honoraires de votre agent immobilier

Être client et choisir ses honoraires ce n’est pas courant. Ce principe a été mis en place par une agence parisienne.

Et si vous étiez libre de choisir la commission de votre agent immobilier, en fonction de votre satisfaction? C’est possible, à une condition: elle doit être comprise entre 0,5% à 5% du prix de vente. « Lorsque j’étais client, j’ai eu le sentiment que la commission des agents immobiliers n’était pas justifiée. J’ai versé 40.000 euros de commissions, soit 5% du prix de vente, ce qui me paraissait disproportionné », explique Grégory Vaillant, qui est à l’initiative de Comm’ il vous plaira, une agence parisienne .

Vous vous dites que l’ensemble des vendeurs va forcément se tourner vers l’option la plus avantageuse pour eux, à savoir le fameux 0,5%. Et bien non, selon Grégory Vaillant. « À l’époque, on m’a pris pour un fou quand j’ai lancé le projet. Pourtant, seulement 5% des gens m’ont versé entre 0,5 et 1% du prix de vente contre 15% qui ont versé 5%, depuis la naissance du concept en avril 2017 » . Les vendeurs qui versent entre 1% et 5% représentent donc la grande majorité. Chacun a sa propre interprétation de la qualité du travail fourni par l’agent immobilier: « Si je vends le bien au prix de vente escompté au bout d’une seule visite, des clients vont se dire que je n’ai pas eu besoin de beaucoup m’investir pour aboutir à cette vente et vont donc verser un pourcentage un peu plus faible. A l’inverse, d’autres se diront que j’ai été efficace et vont verser un pourcentage plus conséquent », justifie-t-il.

En France, les frais d’agence immobilière en France tournent autour de 4,9% du prix en moyenne, selon une étude de la caisse de garantie Galian. Grégory Vaillant ne souhaite pas communiquer le taux moyen de sa commission « pour ne pas influencer les futurs clients. Ceux qui veulent donner moins se diront qu’ils ne peuvent pas et ceux qui veulent donner plus tendront à se rapprocher de la moyenne », assure-t-il. Il affirme que ce modèle est viable, ayant « foi en la nature humaine. En tant qu’agent immobilier, on rentre chez les gens, on voit comment ils réagissent entre eux, un lien se crée. C’est plus difficile d’arnaquer son agent immobilier quand on a créé du lien », allègue Grégory Vaillant.

Un mandat exclusif de 7 semaines

Les vendeurs qui versent les honoraires les plus bas n’ont pas vendu au prix escompté la plupart du temps et espèrent récupérer une certaine somme sur les honoraires de l’ agent immobilier . Par exemple, un couple de jeunes a acheté un bien 190.000 € en 2011 et souhaitait le revendre récemment. « Ils ont accusé une perte de 30.000 €, même si j’ai réussi à le revendre plus cher que ce que d’autres agents proposaient, donc je comprends qu’ils m’aient versé 3% d’honoraires et non 5%, explique Grégory Vaillant . Par contre, ils m’ont recommandé auprès de plusieurs personnes ».

Mais comment parvient-il à faire vivre ses agences réparties à Paris, à Cresserons, au nord de Caen, dans la région lyonnaise, à Nantes et à Bordeaux? En contrepartie de cette commission libre, les clients doivent confier leur bien à Comm’ il vous plaira en mandat exclusif d’une durée de 7 semaines. Soit le logement est vendu, soit le bien n’a pas encore trouvé preneur. Dans ce cas, le vendeur peut renouveler sa confiance à l’agence et lui laisser l’exclusivité pendant trois mois, ou se diriger vers une autre agence. « Le mandat exclusif ne représente que 15% des mandats mais il génère 40% des vente s», conclut Grégory Vaillant.