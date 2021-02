Financement participatif : une réponse au défi de la crise sanitaire

Le financement participatif a permis de lever plus d'un milliard d'euros pour des projets, principalement dans l'immobilier. (© Fotolia)

Les particuliers et les fonds ont financé plus d'un milliard d'euros en 2020 via des plateformes de crowdfunding, soit une envolée de 62% en un an. Avec deux moteurs principaux : les dons et l'immobilier, qui conforte son succès auprès des épargnants.

Année faste pour le financement participatif en France. Le cap du milliard a été franchi l'an dernier pour atteindre 1,02 milliard d'euros accordés par des particuliers à des porteurs de projet.

Soit un bond de 62% d'une année sur l'autre, selon le baromètre du Crowdfunding en France, établi par Financement Participatif France et Mazars. Depuis 2015, le marché a été multiplié par six. Pas moins de 115.616 projets et entreprises ont ainsi été financés.

Le bel âge du don

Loin d'entraver la démarche, la crise sanitaire a fait office d'accélérateur en offrant un nouvel élan à la pratique du don. Si le recours à des cagnottes virtuelles de type Leetchi est une solution désormais populaire, le don, avec ou sans contrepartie, marquait le pas depuis trois ans, autour de 80 millions d'euros apportés par les Français.

2020 marque une envolée pour le plus grand plaisir des plateformes pionnières de la démarche comme KissKissBankBank, Ulule ou, plus récente, Helloasso. L'an dernier, pas moins de 218,5 millions ont ainsi été collectés.

Si le don avec contrepartie progresse de 35%, à 72,5 millions, c'est surtout le don sans retour qui s'envole à 146 millions (x 5,6), dont 52 millions à destination de projets humanitaires et solidaires. La crise sanitaire a rebattu les cartes de la solidarité et suscité davantage de générosité pour soutenir des projets ciblés ou permettre