C’est officiel, les tickets restaurant en format papier vont disparaître d’ici l’année 2026. Une mesure annoncée par Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée du Commerce. Le but est de simplifier les démarches des restaurateurs qui sont nombreux à refuser les titres-restaurants. Ce qui diminue donc l’offre pour les salariés.

Fin des tickets restaurant papier-iStock-Jovanmandic

Des démarches complexes pour les restaurateurs

Depuis leur création en 1957, les titres-restaurants sont très appréciés des Français. Dans l’hexagone, près de 4,8 millions de salariés utilisent les tickets restaurant, augmentant ainsi de 15% le chiffre d’affaires du secteur de la restauration. Les principaux émetteurs des titres-restaurant sont Edenred, Natixis et Sodexo, qui touchent une commission à chaque transaction. Mais aussi des acteurs plus récents comme Swile, Monetico-Resto ou encore Octoplus. Depuis fin février, avec la dématérialisation des titres-restaurant, les restaurateurs doivent eux-mêmes s’occuper de la partie administrative en envoyant les tickets papier aux émetteurs pour obtenir un remboursement. Des démarches administratives complexes ainsi qu’un délai d’environ un mois pour obtenir les remboursements, qui poussent de plus en plus de restaurateurs à refuser les tickets restaurant.

Les tickets restaurant entièrement dématérialisés avant 2026

En France, près de 10% des tickets restaurant ne sont pas utilisés, ce qui représente une perte de 700 000 euros. Un chiffre qui s’explique par le fait qu’un quart des commerces refusent désormais ce moyen de paiement. En plus des contraintes, les commissions des émetteurs sont trop élevées, se situant entre 3 et 5%. Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme a donc annoncé la dématérialisation totale des tickets restaurant d’ici 2026. « On accompagnera aussi les salariés [...]. C’est simplifier, faire en sorte que cela coûte moins cher au restaurateur de prendre les tickets resto ». C’est donc bientôt la fin des tickets restaurant papier. Ces derniers seront désormais sous forme de carte ou 100% virtuels.

Une enquête de l’Autorité de la concurrence

Sur le plateau de Franceinfo, Olivia Grégoire a également annoncé avoir « missionné il y a plusieurs mois l'Autorité de la concurrence, pour voir si le fonctionnement du marché des tickets-resto était équitable ». L’objectif étant de vérifier s’il y a « dysfonctionnement de marché », lié aux commissions des émetteurs éventuellement trop importantes. La ministre assure que dans ce cas, elle ne perdrait pas de temps pour « plafonner les commissions sur les tickets-resto, pour que les restaurateurs ne subissent pas des commissions trop élevées ». Olivia Grégoire compte également s’entretenir avec les organisations professionnelles pour aider les entreprises qui n’ont toujours pas fait le virage du numérique. En effet, la ministre rappelle que les tickets restaurant sont un élément important pour le pouvoir d’achat des salariés et doivent donc être rapidement simplifiés. Pour rappel, les entreprises ont obligation depuis 1913 d’assurer à leurs salariés des repas dans de bonnes conditions. Enfin, malgré leur dématérialisation, le gouvernement veut continuer à encourager les dons. « C'est essentiel que dans la dématérialisation on puisse continuer à donner une partie de ces tickets-resto », explique Olivia Grégoire.