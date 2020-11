Faux placements immobiliers : un septuagénaire escroqué de près de 800 000 € dans le Puy-de-Dôme

Les malfaiteurs, basés à l'étranger, repèrent leurs victimes sur Internet. Illustration. (Steve Buissinne / Pixabay )

Un homme de 75 ans pensant effectuer des placements immobiliers « mirobolants et garantis » a été arnaqué de 782 000 €. Jeudi 19 novembre, cet habitant du Puy-de-Dôme s'est rendu compte de la supercherie et a décidé de porter plainte. Une enquête a été ouverte.

Il pensait placer ses économies sans prendre de risque et surtout avec l'espoir d'obtenir un important retour de gain. Il en sera tout autre. Un habitant du Puy-de-Dôme s'est fait escroquer de 782 000 euros, rapporte La Montagne. Il aurait été la cible de faux placements immobiliers durant un peu plus d'un an. Jeudi 19 novembre, il a décidé de porter plainte.

Les malfaiteurs auraient pris contact avec lui sur Internet. Le quotidien régional explique leur procédé : ils décryptent les recherches effectuées par les internautes et sélectionnent ceux ayant consulté des sites proposant des placements. Pour gagner la confiance des victimes, dans un premier temps, ils leur font croire que leur argent fructifie. L'homme avait ainsi vu ses placements s'envoler jusqu'à 3 millions d'euros. « Elles reçoivent même des intérêts, virés effectivement sur leur compte, ce qui les incite à investir encore plus », détaille le chef de la division économique et financière du SRPJ de Clermont-Ferrand.

Basés à l'étranger

Mais le piège s'est refermé quand la victime a souhaité récupérer son argent, le 5 novembre dernier. « Leurs interlocuteurs disparaissent à jamais ». Les victimes peuvent espérer une issue plus favorable si elles se rendent immédiatement à la police. « On peut arriver à geler les fonds pendant 24 à 48 heures mais là, au-delà de quinze jours, l'argent a déjà rebondi vers la Chine ou la Turquie. »

Selon les forces de l'ordre, les malfaiteurs viseraient essentiellement les personnes âgées. Les faux conseillers se trouveraient à Tel-Aviv, Netanya ou Ashdod (Israël). Ils séviraient depuis plus d'un an en France. Ils auraient déjà réussi à escroquer un Français de 800 000 €. Il s'agirait du record national.