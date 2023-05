Faut-il s’attendre à des faillites en cascade dans l’immobilier?

Les professionnels de l’immobilier subissent des fermetures d’agences en série face à un marché qui se grippe.

L’envolée des taux de crédit , qui passent de 1% en octobre 2021 à plus de 3% aujourd’hui, a fortement pénalisé les ménages qui ont reporté leurs projets immobiliers à plus tard . Les emprunteurs ne sont pas les seuls à être touchés par la crise. Les professionnels du secteur subissent de plein fouet ce retournement du marché. Ainsi, plus de 500 agences immobilières ont mis la clé sous la porte ou ont été placées en redressement judiciaire entre mai 2022 et avril 2023, selon les données de la société spécialisée Altarès transmises à BFMTV. Du jamais vu depuis septembre 2016.

Sur la même période, un an plus tôt, un peu plus de 300 agences avaient fermé définitivement leurs portes. Les fermetures d’agences immobilières ont presque doublé sur les quatre premiers mois de l’année avec une hausse de 84% par rapport à la même période en 2022. Toutefois, la faillite des 500 agences entre mai 2022 et avril 2023 est à relativiser. En 2013, les défaillances atteignaient presque les 900. La France compte de plus en plus d’agences immobilières: 40.000 contre 30.000 il y a 10 ans.

Les courtiers à la peine

Autre profession en souffrance: celle des courtiers. Le nombre de courtiers en déclin a atteint 142 en un an à fin avril, soit une hausse de près de 78% par rapport à l’année précédente. Il y a 5 ans, le nombre de défaillances annuelles ne dépassait pas les 50. Le taux d’usure, taux maximum auquel une banque peut prêter, était révisé tous les trimestres. Les courtiers alertaient sur le décalage avec la remontée des taux d’intérêt. Le taux d’usure est depuis février revu tous les mois et ce jusqu’au 1er juillet.

Avant cette actualisation mensuelle , le taux d’usure était devenu un facteur de rationnement de l’offre de crédit, ce qui mettait les courtiers à la peine. Aujourd’hui, les courtiers se disent victimes des banques qui préfèrent traiter les dossiers directement pour profiter de meilleures marges, selon BFM. Là aussi, il convient de prendre du recul. Le nombre de courtiers a explosé ces dernières années. Ils sont passés de 26.700 en 2016 à 34.000 aujourd’hui, soit une hausse de 25% en 7 ans.

Les promoteurs ne sont pas en reste. Les faillites de promoteurs sont en hausse de quasiment 54% sur les quatre premiers mois de l’année. Altarès constate 111 cas de faillite en une année, des chiffres en deçà de ceux observés dans la première moitié des années 2010 toutefois, qui tournaient plus autour de 150-200. La construction n’est épargnée non plus: 696 défaillances ont été dénombrées, ce qui reste à la marge en comparaison aux 1100 défaillances par an dans les années 2010.