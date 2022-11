Faut-il placer son argent au Canada?

Le Canada a de nombreux atouts pour attirer les investisseurs étrangers qu'il sait également convaincre en prenant des mesures incitatives toujours plus efficaces.

En 2020, en dépit de la pandémie, le Canada a enregistré plus de 32 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE). Un résultat qui prouve, une fois de plus, l'attractivité du pays : 38 e au niveau mondial en termes de population, il était, toujours fin 2020, à la 13 e place économique mondiale des IDE. Pour y parvenir, le Canada peut compter sur une manne de travailleurs qualifiés.

Selon Investir Canada, organisme indépendant qui promeut les investissements étrangers, le pays à la feuille d'érable possède la main-d’œuvre la plus instruite au monde, avec 59,4% des 25-64 ans titulaires d'un diplôme post-secondaire. Rien qu'à Montréal, ce sont plus de 50 000 personnes qui sortent, chaque année, diplômées des universités du territoire.

Entre stabilité et ouverture aux marchés mondiaux

Deuxième pays du G7 en matière de stabilité politique, le Canada séduit surtout par son système bancaire solide et sécuritaire. Des points forts qui n'échappent pas aux investisseurs en quête d'une ouverture internationale, qui trouvent également dans le pays d'Amérique du Nord un accès privilégié aux marchés mondiaux. On y dénombre quelque 15 accords commerciaux qui concernent 51 pays réunissant 1,5 milliard de consommateurs. Pour mener à bien ces échanges, le Canada peut s'appuyer sur des infrastructures de transport de haute qualité, à l'image de ses 13 aéroports internationaux, 17 ports maritimes et 117 postes frontaliers vers les États-Unis. Le train est l'un des modes de transport privilégiés pour les échanges nord-américains et rien que dans la province du Québec, on dénombre 30 terminaux intermodaux spécialisés.

Des programmes et incitatifs pour encourager les investissements étrangers

Afin d'attirer les investisseurs étrangers, le Canada se distingue par sa fiscalité avantageuse : il dispose du plus faible fardeau fiscal sur les nouveaux investissements et le plus bas taux d'imposition sur les sociétés (26,6% en 2019, dans la Province du Québec). En outre, le gouvernement a mis en place différents programmes et mesures incitatives en faveur des investisseurs étrangers.

Parmi eux, un Incitatif à l'investissement accéléré, qui permet d'amortir une part importante des actifs nouvellement acquis ; un Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) destiné notamment à favoriser les activités de recherche et de développement, à favoriser la croissance des entreprises au Canada, à attirer dans le pays les investissements de grande envergure, à faire progresser la recherche industrielle, le développement et la démonstration de technologies grâce à la collaboration entre le secteur privé, les chercheurs et les organisations à but non lucratif. Les entreprises qui investissent dans la recherche et développement peuvent également bénéficier du Programme d'encouragements fiscaux de RS&DE, réservée à la recherche pure, à la recherche appliquée et au développement expérimental, sous forme de déduction fiscale ou de crédit d'impôt à l'investissement (CII).

Conseils pour investir au Canada

Côme de Bagneux, Directeur Services aux Entreprises et Rémy Paris, Directeur Marché des Particuliers, sont des représentants en Europe de Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada. Riches d'un parcours personnel et professionnel au Canada, ils partagent leurs principaux conseils aux nouveaux arrivants.

« Pour investir au Canada en tant que particuliers, il faut avoir en tête que malgré l'absence d'un historique de crédit canadien (c’est-à-dire un résumé de vos antécédents en matière de crédit permettant d'emprunter de l'argent, louer un logement, obtenir un emploi, une assurance ou un crédit), vous pouvez quand même investir dans des placements ou de l'immobilier dès votre arrivée, voire en amont. Il faut pour cela comprendre les spécificités des investissements au Canada que ce soit dans l'immobilier ou pour du placement et de l'épargne. Ainsi, au Canada, on ne parle pas de Livret A, PEL, PEA ou PER, mais de REER, CELI, REEE. En matière d'immobilier, on parle de prêt hypothécaire et pas de crédit et les procédures sont beaucoup plus rapides qu'en France. Il faut donc se décider très rapidement. Enfin, il est primordial de se faire accompagner par des spécialistes reconnus à chaque étape du processus d'investissement (agent immobilier, inspecteur, conseiller financier, notaire, assureur, comptable…) » , précise Rémy Paris.

Du côté des entrepreneurs, les choses sont un peu différentes . « Si un dossier de crédit s'étudie habituellement en 1 mois, le démarrage d'une entreprise ou d'une filiale au Canada rend l'accès à ce crédit plus difficile, explique Côme de Bagneux. Il est donc impératif de jauger votre capacité d'emprunt en amont de votre implantation afin d'explorer les outils proposés par les institutions financières privées et gouvernementales. Il faut également se souvenir que faire des affaires est différent d'un pays à l'autre, l'interaction avec vos clients potentiels et vos partenaires d'affaires devra donc être revue totalement si vous souhaitez réussir en Amérique du Nord. L'expertise d'un cabinet de conseil est à considérer et vous devez être accompagné par des professionnels de confiance, avocats, comptables, conseils, habitués aux échanges franco-canadiens afin de répondre rapidement à vos enjeux et vous permettre de « réseauter » efficacement. Le réseautage est une activité plus importante au Canada qu'elle ne l'est en France. »

Stéphanie Veyrun-Manetti, responsable de Sanofi Canada

« Nous investissons environ 140 millions de dollars dans la R&D au Canada, ce qui fait de Sanofi le plus grand investisseur canadien dans les sciences de la vie. »

« Sanofi au Canada, ce sont plus de 2000 employés répartis sur quatre sites, deux au Québec et deux en Ontario, qui travaillent dans la production, la R&D, les opérations médicales, les opérations commerciales, le digital ou encore les fonctions supports. Plus de 100 projets de R&D sont en cours, sur lesquels nos chercheurs travaillent en mode collaboratif avec les chercheurs de plusieurs hôpitaux canadiens et de centres académiques. Chaque année, nous investissons environ 140 millions de dollars dans la R&D au Canada, ce qui fait de Sanofi le plus grand investisseur canadien dans les sciences de la vie. En 2008, Sanofi Canada a investi 100 millions de dollars canadiens dans un nouveau centre de R&D. Entre 2018 et 2021, ce sont plus de 600 millions de dollars canadiens qui ont été investis dans une nouvelle installation de 15 000 m2. Enfin, en 2021, nous avons annoncé un nouvel investissement de 925 millions de dollars canadiens pour la construction d'une nouvelle installation de fabrication sur notre site historique de Toronto. Elle permettra de faire croître de manière stratégique le secteur de la bioproduction au Canada et de créer une capacité industrielle pour mieux faire face aux futures pandémies. 300 nouveaux postes seront créés. C'est le plus grand projet de l'histoire canadienne des sciences de la vie et de la bioproduction. Pour chacun de ces projets, nous avons attirés ces investissements au site de Toronto en discutant étroitement avec le gouvernement canadien qui suit les avancées dans les sciences de la vie de très près. Nous travaillons avec de nombreux partenaires canadiens, qu'ils soient publics ou privés. Nous sommes devenus au fil des ans un partenaire de confiance dans le secteur de la santé publique canadienne. »

En chiffres

La France est le 12 e investisseur étranger au Canada (Source: Statistique Canada) avec un stock d'investissements directs de 17,7 milliards de dollars, à fin 2020.

investisseur étranger au Canada (Source: Statistique Canada) avec un stock d'investissements directs de 17,7 milliards de dollars, à fin 2020. 1200 filiales canadiennes d'entreprises françaises sont implantées au Canada, elles emploient plus de 121 000 personnes (source: Eurostat)

