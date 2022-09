Excédés par leur logement insalubre, ils agressent leur propriétaire

Deux locataires ont été condamnés à des peines de prison ferme ou avec sursis pour avoir blessé l’homme qui leur louait des appartements reconnus insalubres par les autorités.

Que l’on soit propriétaire ou locataire , en cas de désaccord, mieux vaut éviter de se faire justice soi-même. C’est ce que prouve une fois encore, cette récente décision du tribunal de Saint-Malo rapportée par Ouest-France . Deux jeunes hommes de 31 et 35 ans vivant avec des enfants en bas âge dans des logements insalubres, ont été condamnés respectivement à 10 mois de prison dont 4 ferme et à 8 mois avec sursis pour avoir molesté leur propriétaire. Ce dernier leur louait, moyennant 700 euros et 650 euros, dans la région de Lamballe (Côtes-d’Armor) des appartements reconnus insalubres par l’Agence régionale de santé (ARS) , au terme de deux rapports.

Selon les déclarations de la victime, les deux hommes cagoulés l’ont agressé dans sa voiture et roué de coups, débouchant sur une incapacité temporaire de travail de cinq jours. «Dans notre société, on ne règle pas des litiges par la violence, a rappelé le procureur cité par Ouest-France . Peu importe le contexte locatif .» Tout en reconnaissant que leurs actes étaient « débiles », les deux artisans qui ont agressé le propriétaire ont souligné que les multiples discussions avec lui avaient été vaines et que les différents services publics contactés pour régler ce problème n’étaient pas intervenus.

Dommages et intérêts

L’agresseur qui a écopé de la peine la plus lourde est celui qui avait également volé le téléphone portable du propriétaire lors de l’agression. Les deux hommes ont par ailleurs également été condamnés à verser 1200 euros de dommages et intérêts à la victime. Cette dernière, qui réclamait 14.900 euros au titre des réparations physiques et psychologiques et de son préjudice moral, a annoncé qu’elle ferait appel au sujet des dommages et intérêts.