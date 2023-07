Euro numérique : 5 questions sur la proposition de la Commission européenne

(Crédits photo: © Who is Danny - stock.adobe.com)

Fin juin, la Commission européenne a annoncé envisager la création d'une nouvelle monnaie : l'euro numérique. Qu'est-ce que ce mode de paiement pourrait changer ? Le décodage en 5 questions.

Une nouvelle forme de monnaie européenne pourrait-elle voir le jour ? C'est en tout cas ce qui ressort de la proposition législative de la Commission européenne. Fruit de la volonté de la Banque centrale européenne, ou BCE, un euro numérique pourrait ainsi voir le jour dans les prochaines années. Mais qu'apporterait-il de plus aux consommateurs, et comment fonctionnerait-il ? Les réponses à 5 questions sur cette monnaie nouvelle génération.

Question n° 1 : l'euro numérique, qu'est-ce que c'est ?

La proposition de la Commission européenne traduit la volonté de la BCE de créer une nouvelle solution de paiement : l'euro numérique. Il s'agirait, en d'autres termes, d'un moyen de paiement dématérialisé, qui permettrait notamment de régler ses achats en ligne, alors même que ce type de transaction ne cesse de se développer. "La numérisation rapide de nos économies implique que nous les complétions par un moyen de paiement adapté : l'euro numérique", explique ainsi Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE.

Question n° 2 : pourquoi la BCE veut-elle créer un nouveau mode de paiement ?

Pour comprendre l'intérêt principal de l'euro numérique, il faut avant tout se pencher, de façon simplifiée, sur le fonctionnement de la monnaie en elle-même. Seule la Banque centrale européenne, ou BCE, peut créer des euros, et ce sous la forme de billets et de pièces. À contrario, l'argent qui figure sur les comptes courants des ménages et des entreprises, aussi appelé monnaie scripturale, est généré par les banques ordinaires.

Cette distinction entre monnaie centrale et scripturale a son importance, puisque les sommes déposées sur les comptes bancaires ne sont pas garantis par la BCE, mais uniquement par un fond, le FGDR, pour un montant maximal de 100 000 euros par personne et par banque. Inversement, la monnaie centrale est protégée par la BCE. L'euro numérique permettrait ainsi à la Banque centrale européenne d'apporter le même niveau de protection à une monnaie dématérialisée.

Question n° 3 : comment sera-t-il possible de payer en euro numérique ?

La proposition de la Commission européenne ne permet pas de connaître avec précision le fonctionnement envisagé pour l'euro numérique. Il est toutefois possible de penser que cette monnaie pourra être stockée dans les applications des banques, voire dans une application propre à la BCE, afin de garantir l'accès à ce mode de paiement à tous les ménages, y compris ceux qui ne sont pas bancarisés.

En principe, les banques devraient proposer une palette de services de paiement standards gratuitement, tels que les transferts entre particuliers, les règlements en magasin et, bien entendu, les paiements sur internet. Il est tout à fait envisageable que cette offre soit complétée par des outils payants, par exemple pour le paiement en plusieurs fois.

Question n° 4 : quels sont les avantages de l'euro numérique ?

À l'ère de la carte bancaire, des cryptomonnaies et du paiement mobile, l'euro numérique n'est pas une révolution. Ce nouveau mode de paiement a néanmoins plusieurs atouts, à commencer par sa garantie par la BCE. Il serait également plus universel, puisqu'il pourrait être accessible à tous les résidents de la zone euro, même s'ils n'ont pas de compte courant.

L'euro numérique pourrait également permettre des opérations auparavant impossibles en espèces, tels que les prélèvements et les virements. Enfin, l'euro numérique devrait garantir l'anonymat, tout comme les espèces et les billets.

Question n° 5 : l'euro numérique pourrait-il avoir des inconvénients ?

Si l'anonymat apparaît comme un avantage aux yeux de certains consommateurs, il pose néanmoins le problème du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. L'euro numérique pourrait également attirer l'attention des ménages sur le fait "qu'un euro en cash n'a pas exactement la même valeur qu'un euro déposé sur leur compte en banque", explique Nicolas Miart, directeur du consulting chez Galitt. In fine, l'euro numérique pourrait s'avérer être "particulièrement anxiogène".