Études des enfants : de quelles aides pouvez-vous bénéficier ?

Selon l'indicateur 2021 du coût de la rentrée étudiante de la FAGE (fédération des associations générales d'étudiants), les frais spécifiques de rentrée s'élèvent en moyenne à 1.163 euros par étudiant, auxquels s'ajoutent 1.197 euros par mois de frais de la vie courante, dont 674 euros de loyer pour les étudiants en Ile de France et 499 euros en province. Il existe des aides pour contribuer au financement de ces frais. Quelles sont ces aides et quels sont les critères pour en bénéficier ?

L'aide au logement personnalisée (APL)

L'aide personnalisée au logement (APL) est une aide financière destinée à prendre en charge une partie du loyer, qu'il s'agisse d'un logement privé (meublé ou non), d'un foyer ou d'une résidence pour étudiant, d'une chambre chez un particulier, d'un hébergement Crous, ou encore d'une colocation.

Pour savoir si votre enfant peut bénéficier de cette aide et en connaitre le montant, il suffit de vous rendre sur le simulateur mis à disposition sur le site internet de la CAF. Il faudra saisir le type et la localisation géographique du logement, le montant du loyer et les revenus. Par exemple, le montant de l'aide personnalisée au logement pour un étudiant sans revenu qui loue un studio dans le 9ième arrondissement de Paris pour 700 euros par mois, pourra être compris entre 188 et 288 euros par mois.

Le prêt étudiant garanti par l'État

Un prêt étudiant est un crédit accordé par une banque à un étudiant pour financer ses études. Le remboursement est généralement différé afin de permettre à l'étudiant de commencer à rembourser une fois ses études terminées. Le prêt étudiant garanti par l'État est un dispositif qui permet à l'étudiant d'emprunter pour financer ses études, sans devoir fournir à la banque la caution d'un proche ou une preuve de revenus.

Pour y avoir droit, il doit être âgé d'au moins 18 ans et de moins de 28 ans, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays de l'Espace économique européen (EEE) et doit être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en France pour préparer un diplôme de l'enseignement supérieur français (université, école de commerce, école d'ingénieur, lycée pour BTS, etc).

Seules les banques ayant signé une convention avec Bpifrance (la banque publique d'investissement) peuvent proposer ce type de prêt : Société générale, Banques populaires, Caisses d'épargne, Crédit mutuel, CIC, Crédit agricole, Banque postale, BFCOI.

Dans le cadre du plan France Relance, le nombre de prêts étudiants garantis par l'État est multiplié par 5 en 2021 et 2022 et le montant maximum passe de 15.000 euros à 20.000 euros.