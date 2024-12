Et si vous deveniez propriétaire d’une bastide du XVIIe siècle au sud d’Aix-en-Provence ?

On dirait le Sud. C'est en effet la première chose qui nous vient à l'esprit face à la façade abricot et aux volets vert amande de cette bastide construite à la fin du XVIIe siècle au sud d'Aix-en-Provence. Agrandie au XVIIIe siècle avant d'être agrémentée d'une chapelle et d'une ferme au siècle suivant, la bâtisse n'en conserve pas moins son aspect originel empreint d'une étonnante sobriété.

On y retrouve ainsi toutes les caractéristiques architecturales de la bastide provençale : toit à deux pentes, alignement des fenêtres (en nombre impair), distillées au fil des trois étages, façades symétriques, belles hauteurs sous plafond… Auxquels s'ajoutent quelques détails plus élaborés tels ses gypseries (décorations moulées) et ses trois rangs de génoise, rappelant ses origines nobiliaires.

Le noble en question, c'est Charles de Grimaud, marquis de Régusse, baron de Roumoules, « qui ne tardera à se faire appeler Grimaldi en vertu d'une parenté fictive avec les Grimaldi de Monaco », comme le raconte Monique Cubells dans son ouvrage Mémoires de Charles de Grimaldi *. Né en 1612, sous l'Ancien Régime, il entre au Parlement en 1633, coiffe le mortier (couvre-chef des magistrats) en 1643 et en devient deuxième président en 1675.

L'homme est surtout connu pour ses nombreuses palinodies à l'égard de la Fronde parlementaire (1647-1661), tantôt en rébellion tantôt fidèle à Louis XIV, qui ne manquera pas