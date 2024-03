Épargne sécurisée / quels sont les placements sans risques ? -iStock-curraheeshutter.jpg

Qu’est-ce qu’un placement sécurisé ?

L’objectif d’un placement sécurisé est de protéger le patrimoine de l’épargnant et de limiter (voire d’exclure) le risque de perte financière. Les règles de la sécurisation sont basées avant tout sur la durée du placement (appelé « horizon de placement »). Celui-ci comporte trois niveaux : le court terme (moins de 3 ans), le moyen terme (3 à 10 ans), le long terme (plus de 10 ans). Un investisseur qui opte pour un investissement court, pour récupérer rapidement son capital en cas de besoin, aura intérêt à privilégier un placement sûr. Par contre, celui qui a investi sur une durée plus longue et qui dispose par ailleurs d’une épargne suffisante pourra prendre davantage de risques. Les deux avantages essentiels d’un placement financier à court terme sont de permettre à l’épargnant de disposer de son argent à tout moment et de minorer le risque… mais le revers de la médaille est que la rentabilité est moins bonne. Un placement à plus long terme, qui immobilise le capital sur plusieurs années, permet un rendement plus performant, mais sur des produits moins sécurisés. L’enjeu est donc de trouver le produit qui convient à sa situation et à ses besoins.

Les placements réglementés… et les autres

Un investisseur qui souhaite sécuriser son épargne doit renoncer aux actions en Bourse et aux opérations immobilières, ces chefs de file de l’investissement à long terme comportant inévitablement des risques pour le capital. L’épargne sécurisée se décline en plusieurs produits, réunis sous la bannière des « placements réglementés ». Parmi les trois livrets incontournables, dont le taux de rémunération est fixé à 3 % depuis le 1er janvier 2023, le livret A est le plus connu et le plus populaire. Accessible à tout public (y compris les mineurs), il n’est soumis à aucuns frais, peut atteindre un plafond de 22 950 €, est cumulable avec d’autres comptes sur livret, et ses fonds sont accessibles immédiatement. Le LDDS (livret de développement durable et solidaire) présente des avantages similaires, hormis qu’il n’est pas accessible aux mineurs et que son plafond de dépôt est limité à 12 000 €. Quant au livret jeune, réservé au public âgé de 12 à 25 ans, il permet de placer jusqu’à 1 600 € et de retirer ses fonds à tout moment (en fonction de l’âge). Selon les banques, une carte de retrait peut être délivrée et le taux de rémunération peut atteindre 4 %. Le LEP (livret d’épargne populaire) est plus spécifique. Avec ses 5 % de rendement, c’est actuellement le meilleur placement sans risques, mais il est soumis à des conditions d’éligibilité : il est réservé aux revenus modestes qui ne dépassent pas un certain plafond de ressources. Le marché propose d’autres placements à risque limité, tels que les livrets « boostés » (taux majorés pendant une période déterminée, qui peuvent dépasser les 5 %) ; les comptes à terme ou CAT (taux figé, donc garanti et connu à l’avance), ainsi que le fonds euros (dont certains dépassent le taux de rendement de 3 %).