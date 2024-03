Épargne / mon PEL a atteint son plafond, que faire ?-iStock-Solovyova.jpg

Qu’est-ce que le PEL ?

Le Plan Épargne Logement est un produit d’épargne réglementé à destination des personnes souhaitant acheter/faire construire un bien d’habitation ou encore réaliser des travaux. Les règles en lien avec le PEL varient selon sa date d’ouverture : avant 2018 et après 2018. Réservé aux personnes physiques, le PEL peut être ouvert par tout le monde, sans restriction d’âge, de résidence et de nationalité. Un contrat écrit doit être signé. Un PEL peut être souscrit dans tous les établissements bancaires ayant signé une convention avec l’État. Vous disposez déjà d’un CEL (Compte Épargne Logement) ? Votre PEL doit être ouvert dans le même établissement. Il n’est pas possible de détenir plusieurs PEL, en revanche on peut le cumuler avec d’autres solutions d’épargne. Vous pouvez utiliser votre PEL pour obtenir un prêt à taux avantageux. Ce prêt peut financer un achat, des travaux d’extension, de réparation ou d’amélioration énergétique (résidence principale), une construction… Il est à noter que depuis 2018, les intérêts des PEL sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Enfin, pour un PEL ouvert après 2018, le plafond des versements est fixé à 61 200 €. Mais alors, que faire lorsque ce plafond est atteint ?

Plafond du PEL atteint : que faire ?

Lorsque le plafond des versements est atteint, vous continuez à bénéficier des intérêts, qui sont capitalisables. Pour les PEL ouverts à partir du 1er janvier 2024, le taux d’intérêt est égal à 2,25 %. Continuer à capitaliser les intérêts de votre PEL fait partie des solutions que vous pouvez envisager. Un PEL est ouvert pour une durée minimale de quatre ans et pour une durée maximale de 10 ans. Au-delà de 10 ans, vous pouvez percevoir des intérêts pendant encore cinq ans. Après la cinquième année suivant la date d’échéance, le PEL est automatiquement transformé en livret d’épargne classique avec un taux fixé par l’établissement bancaire. Il vous est également possible de clôturer votre PEL et de transférer l’argent épargné vers un autre livret. Si vous êtes titulaire d’un LEP (livret d’épargne populaire) ou encore d’un livret A, vous pouvez y déposer les fonds de votre PEL. Attention toutefois, les versements sont également plafonnés pour les livrets (22 950 € pour les livrets A des particuliers, par exemple). Votre PEL est plein ? Vous pouvez vous tourner vers d’autres solutions plus rémunératrices comme l’assurance-vie.

Clôture du PEL

Il faut savoir que votre banque peut décider de clôturer votre PEL si : vous ne respectez pas les conditions du contrat ; vous n’effectuez pas les versements attendus ; le plafond des versements est dépassé. Si c’est vous qui décidez de le clôturer, vous risquez de perdre certains avantages. Sachez enfin qu’un retrait anticipé sur votre PEL entraîne automatiquement sa clôture. Pour toute question relative au PEL, contactez votre conseiller bancaire qui saura vous conseiller au mieux.