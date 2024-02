Epargne : l'assurance vie bat des records en janvier

( AFP / INA FASSBENDER )

"L'année 2024 démarre sur les chapeaux de roue" pour l'assurance vie, a assuré Franck Le Vallois, directeur général de la fédération professionnelle des assureurs ce jeudi 29 février.

C'est autant que sur toute l'année 2023. Les épargnants ont déposé 2,4 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré sur leurs contrats d'assurance vie en janvier, selon France Assureurs ce jeudi 29 février.

"Pour l'assurance vie, l'année 2024 démarre sur les chapeaux de roue", s'est félicité Franck Le Vallois, directeur général de la fédération professionnelle des assureurs, lors d'une conférence téléphonique. Le premier mois de l'année est généralement bon pour l'épargne grâce aux étrennes et à un niveau de dépenses moindre après les fêtes, et ce succès contraste avec la modeste performance des Livrets A et des Livrets de développement durable et solidaire (LDDS), dont le taux a été gelé à 3% - bien moins que le rendement théorique - par le gouvernement.

Niveau de cotisations record en janvier

Dans le détail, l'assurance vie a enregistré le mois dernier un niveau de cotisations - les sommes versées sur les contrats - record de 15,9 milliards d'euros (+12% sur un an) et de prestations - qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès - de 13,5 milliards d'euros (+3%). Les unités de compte (UC, des supports d'investissements comprenant des actions et obligations cotées en bourse), plus risquées mais potentiellement plus rémunératrices, continuent d'être des placements privilégiés pour les assurés. La part des cotisations en UC s'est établie à 44% en janvier, contre 39% un an plus tôt. Leur collecte nette s'est élevée à 4,7 milliards d'euros en janvier.

Les fonds en euros, qui bénéficient d'un capital garanti mais sont moins rémunérés - et généralement moins intéressants que le Livret A -,sont toujours dans le rouge, avec une décollecte nette de 2,3 milliards d'euros. L'encours total des produits d'assurance vie a atteint fin janvier un niveau record, à 1.933 milliards d'euros, en hausse de 2,5% sur un an. En janvier, le marché des plans d'épargne retraite (PER) commercialisés par les assureurs a enregistré 75.800 nouveaux assurés et 912 millions d'euros de versements (dont 299 millions de transferts depuis d'anciens contrats d'épargne retraite).