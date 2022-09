L'achat de parts de Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) permet aux investisseurs de bénéficier de revenus réguliers avec un rendement intéressant, et de revaloriser leurs capitaux sur le moyen terme. Malgré l’inflation galopante, les SCPI restent très attractives. Décryptage.

Épargne et inflation - quels sont les avantages de la SCPI - iStock-MarioGuti

Un rendement plus fort que l’inflation

Si les livrets d’épargne figurent en tête des placements préférés des Français, ils ne brillent habituellement pas par leur rendement. En effet, même revalorisé, le Livret A ne rapporte actuellement que 2 % par an à ses détenteurs, alors que le rendement moyen des meilleures SCPI avoisine les 6 % nets par an, un taux plus proche de celui de l’inflation actuelle. Outre le rendement, le prix des parts des SCPI bénéficie d’une revalorisation régulière, boosté par le dynamisme du marché de l’immobilier. En période d’inflation, les SCPI assurent donc une relative stabilité du pouvoir d’achat de leurs investisseurs.

Un risque mutualisé

L’investissement locatif individuel comporte plusieurs risques. Dans ce cas de figure, l’entretien, la gestion des locataires ou encore les travaux relatifs aux mises aux normes énergétiques sont à la seule charge du propriétaire. Dans le cadre d’une SCPI, les investisseurs sont copropriétaires de plusieurs dizaines, voire centaines d’immeubles. Les risques sont mutualisés et la gestion déléguée. Les investisseurs se déchargent de la gestion des biens immobiliers sur la société créatrice de la SCPI. La recherche des locataires, la rédaction des baux, les éventuels travaux ou encore l’encaissement des loyers sont à la seule charge de la société de gestion.

Les menaces sur le long terme

Si le rendement des SCPI reste assuré sur le long terme, notamment grâce à la hausse du marché de l’immobilier, les évolutions sociétales, comme la généralisation du télétravail pourraient impacter la rentabilité des SCPI sur le moyen terme. Depuis la pandémie, les besoins des entreprises en matière d’espace locatif ont en effet évolué. La plupart des baux détenus par les SCPI étant des baux commerciaux, la vacance locative pourrait éventuellement faire chuter les rendements. Le dynamisme du marché de l’immobilier permet toutefois de nuancer le risque de vacance sur le long terme. Les SCPI restent des investissements sur le long terme, à conserver sur une période d’au moins huit ans. Le versement régulier de dividendes, ainsi que la relative stabilité de leur rendement en font un produit d’épargne intéressant, notamment dans le cadre de la préparation de la retraite.