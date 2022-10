Épargne de précaution : faut-il investir dans le livret A ou dans le fonds euros de l’assurance-vie ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le livret A qui a vu son taux doubler le 1er août 2022 a enregistré cet été une collecte record. Les particuliers se sont rués sur ce placement désormais plus attractif avec 2,6 milliards d'euros placés sur ce support dès juillet. Côté fonds euros de l'assurance-vie, dont le rendement est en perte de vitesse depuis plus de 20 ans, on constate plutôt une décollecte. Quel placement privilégier pour mettre de côté son épargne de précaution ? Notre comparatif entre deux supports qui permettent de se constituer un fonds d'urgence.

Un rendement de plus en plus proche pour les 2 placements

Le livret A, dont le taux était fixé à 1 % jusqu'en juillet dernier, a doublé pour atteindre 2 % le 1er août 2022. Le gouvernement a en effet souhaité augmenter considérablement le rendement de ce placement star de l'épargne réglementée en cette période d'inflation.

Cette hausse, très importante, entraîne bien évidemment les épargnants à s'interroger sur la pertinence de conserver son épargne sur le fonds euros de l'assurance-vie. Rappelons que le rendement du fonds euros était en moyenne de 1,30 % en 2020 comme en 2021. Mais attention, la performance annuelle du fonds euros est variable et ne peut être connue à l'avance. Or, deux arguments plaident en faveur d'une augmentation des taux de l'assurance-vie. D'abord, le rendement des obligations d'État a augmenté. Ainsi, le rendement de l'Obligation Assimilable du Trésor (OAT) à 10 ans de la France était par exemple à 2,35 % le 16 juin 2022. Et même s'il a un peu baissé depuis, le niveau est bien supérieur au niveau constaté à la même époque en 2021. Or, le fonds euros de l'assurance vie est majoritairement investi en obligations et la hausse du marché obligataire aura forcément une incidence positive sur son rendement.

En outre, la hausse importante du taux du livret A pourrait amener les assureurs à booster le rendement du fonds euros pour que le livret A ne lui fasse pas trop ombrage. Pour cela, les assureurs pourront piocher dans la provision pour participation aux bénéfices. Il faut en effet savoir que l'assureur place le capital que vous placez sur le fonds euros à la fois en obligations d'État mais également sur une poche un peu plus dynamique, qui lui permettra de booster la performance du fonds euros, sans que cela ait forcément une conséquence sur le rendement du fonds euros annuel. En effet, l'assureur n'est pas obligé de distribuer toute la participation aux bénéfices. Il peut affecter une partie sur la « provision pour participation aux bénéfices », provision qu'il doit distribuer aux assurés dans un délai maximal de 8 ans. Il y a donc de fortes chances que les provisions soient en partie distribués cette année pour concurrencer le livret A.

Rappelons aussi que la performance du fonds euros présentée tous les ans est une moyenne. Ce taux est variable selon le fonds et il existe de très fortes disparités, notamment en ce qui concerne les différents types de fonds euros.

Tenir compte des avantages fiscaux

Le taux servi n'est cependant pas le seul paramètre à prendre en compte. En effet, la fiscalité du placement demeure une question fondamentale. Le livret A, non seulement présente un taux d'intérêt de 2 %, mais en plus permet de bénéficier d'une exonération totale de taxation (impôt sur les plus-values et prélèvements sociaux).

En revanche, les gains d'une assurance-vie sont eux taxés à la flat tax à 30 %. Toutefois, au-delà de 8 ans de détention du contrat il existe un abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple. De plus, à condition toutefois que l'encours sur l'ensemble des contrats ne dépasse pas 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple, au bout de 8 ans de détention, la taxation des gains (hors abattements bien sûr) n'est plus que de 24,7 % soit 7,5 % + de prélèvement forfaitaire libératoire et 17,2 % de prélèvements sociaux).

Le livret A présente donc un avantage fiscal, loin d'être négligeable, par rapport au fonds euros de l'assurance-vie. Mais au-delà de 8 ans de détention, l'abattement annuel permet tout de même de pouvoir retirer des sous de son fonds d'urgence sans être taxé, à condition de ne pas dépasser le plafond, ce qui ne sera cependant pas toujours le cas.

Prendre en compte la disponibilité des fonds

Enfin, au moment de choisir quelle enveloppe privilégier pour son épargne de précaution, il est recommandé aussi de prendre en compte la disponibilité des fonds.

En effet, l'épargne de précaution devrait permettre de régler toutes vos dépenses imprévues et urgentes. C'est pourquoi on l'appelle aussi fonds d'urgence. Il est donc nécessaire de pouvoir débloquer ces fonds rapidement.

Pour cela, le livret A est idéal car les sommes peuvent être transférées vers votre compte courant instantanément. En revanche, pour effectuer un rachat sur le fonds euros de votre assurance-vie, le délai peut être variable. Ainsi, la plupart des contrats proposés par les acteurs en ligne prévoient un transfert des fonds en quelques jours quand les contrats des banques traditionnelles prévoient eux un transfert des fonds d'une ou plusieurs semaines. Attention donc à bien prendre en compte ce point au moment de choisir l'enveloppe sur laquelle vous vous constituerez un fonds d'urgence.

Quant au plafond, illimité sur le fonds euros et s'élevant à 22 950 euros pour le livret A (et 12 000 euros pour le LDDS qui affiche le même taux, soit un total de 34 950 euros placés à 2 % sans risques), il ne devrait pas trop entrer en compte dans votre choix de support car le propre de l'épargne de précaution est de pouvoir payer ses factures imprévues et faire face aux urgences. Tout le reste doit être investi sur les marchés financiers au travers de différents actifs à choisir selon votre profil d'investisseur.