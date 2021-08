Epargne : combien rapporte vraiment votre Livret A ?

A raison de 0,50%, le livret A rapporte concrètement 5 euros pour 1 000 euros placés pendant un an (Crédit photo: © Olivier Le Moal - stock.adobe.com)

Nombreux sont les épargnants qui savent que les livrets rapportent de moins en moins. Mais seuls 3 Français sur 10 connaissent précisément le taux du Livret A. Décryptons le fonctionnement de ce placement.

Par MoneyVox

En fin d'année 2020, le Livret A et son petit frère, le LDDS, réunissaient plus de 448 milliards d'euros. Un niveau record dû pour l'essentiel à l'épidémie de Covid-19, les Français ayant dans l'ensemble plus épargné pendant cette période. Le taux du Livret A, à son plus bas historique, n'a donc pas découragé les particuliers d'y transférer de l'argent.

A raison de 0,50%, ce livret défiscalisé rapporte concrètement 5 euros pour 1 000 euros placés pendant un an. S'il est à son plafond durant une année complète, soit 22 950 euros, le Livret A permet d'engendrer 114,75 euros d'intérêts.

Ces calculs sont valables pour une somme d'argent déposée du 1e janvier au 31 décembre. Si l'épargnant touche à son Livret A, le calcul diffère. En effet, la rémunération de ce livret suit à la règle des quinzaines. Les intérêts sont calculés tous les 15 jours, du 1e au 15, puis du 16 au dernier jour du mois. Un Livret A comptant 1 000 euros en janvier, puis 500 euros entre avril et fin septembre, et enfin 1 000 euros sur le reste de l'année, générera des intérêts de 3,75 euros, et non de 5 euros si l'argent était resté en permanence dessus.

Le Livret A pourrait-il être mieux rémunéré ?

La faiblesse du taux d'intérêt du Livret A fait grincer des dents, surtout que l'inflation annoncée sur 2021 devrait atteindre 1,50 %. Dans ces conditions, l'épargne sur le Livret A se dévalue (très progressivement) au fur et à mesure du temps. Pour autant, aucune amélioration du contexte n'est en vue. Sans la mise en place d'un plancher à 0,50%, la méthode de calcul du taux du Livret A aboutirait même à fixer une rémunération en dessous des 0,50 %. L'unique possibilité serait que le gouvernement décide unilatéralement d'augmenter ce rendement, une mesure qui ne s'inscrit pas dans la logique de relance économique actuelle.

Le Livret A présente toutefois l'avantage d'être net d'impôt. Contrairement aux livrets bancaires non-réglementés, les gains générés ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, ni aux taxes et contributions en tous genres. Les livrets bancaires, dont le taux est exprimé "brut", sont concernés par le prélèvement forfaitaire unique de 30 %. Un taux d'intérêt supérieur à celui du Livret A ne signifie donc pas forcément une meilleure rentabilité finale, bien au contraire.