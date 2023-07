Epargne : combien les Français placent-ils en moyenne sur leur Livret A ?

(Crédits photo: © HJBC - stock.adobe.com)

Comme près de 56 millions de Français, vous détenez un Livret A ? Ce placement incontournable attire de plus en plus d'argent. Mais combien les Français placent-ils en moyenne dessus ?

Votre Livret A est-il mieux garni que celui de la majorité des Français ? L'Observatoire de l'épargne réglementée offre des éléments de réponse chiffrés. Le Livret A séduit d'ailleurs de plus en plus les Français grâce à ses nombreux atouts : sa sécurité, sa liquidité, sans oublier son taux d'intérêt en hausse constante depuis l'an dernier.

6 351 euros : le montant moyen placé sur les Livrets A en nette progression

En fin d'année 2022, 56 millions de Livrets A étaient recensés dans l'hexagone, ce qui en fait, de loin, le placement le plus répandu auprès des ménages. Ce placement, qui ne peut être ouvert qu'en un seul exemplaire par personne, est détenu par 81 % de la population selon l'Observatoire de l'épargne réglementée. Au total, ce sont 55,1 millions de personnes physiques qui en ont un, le petit million restant appartenant essentiellement à des associations.

À la fin de l'année dernière, le solde moyen du Livret A était de 6 351 euros. Un chiffre en forte hausse depuis plusieurs années. Pour comparaison, fin 2021, cette moyenne était de 5 821 euros, soit une augmentation de 9,1 % en l'espace d'un an. Fin 2020, l'encours moyen était de 5 546 euros, et, en remontant à 2011, ce chiffre n'était alors que de 3 353 euros, soit un bond de 89,4 % en 11 ans.

Pour expliquer le succès grandissant du Livret A, plusieurs facteurs peuvent être avancés. En 2012 et 2013, le plafond de ce livret d'épargne réglementé a été augmenté, atteignant depuis les 22 950 euros. Pendant la crise du Covid-19, le surplus d'épargne a aussi largement joué en la faveur du Livret A. Enfin, le taux d'intérêt servi a fortement augmenté, redonnant de l'attrait à ce placement, avec une rémunération portée à 2 % en août 2022, puis à 3 % en février 2023.

Des chiffres qui masquent des écarts de richesse considérables entre les épargnants

Si le solde moyen du Livret A progresse autant, c'est avant tout grâce aux plus gros épargnants. En effet, selon la Banque de France, "5,3 millions de livrets A détenus par des personnes physiques dépassent le plafond réglementaire de 22 950 euros [par le jeu de la capitalisation des intérêts, NDLR]". Cela représente 9,6 % des Français qui possèdent un Livret A, et révèle de "très fortes disparités" entre les contrats.

De l'autre côté du tableau, les plus petits épargnants sont nombreux. Ce sont 34 % des titulaires d'un Livret A qui y ont placé moins de 150 euros. Nombreux sont aussi les contrats oubliés par leurs titulaires et considérés comme inactifs au terme de 5 années sans opération, retrait ou versement. Il en existe ainsi 4,9 millions, dont 3,7 millions ont un solde inférieur à 150 euros.

Enfin, tous les départements français ne sont pas logés à la même enseigne. L'enquête de l'Observatoire de l'épargne réglementée montre de fortes différences en fonction du lieu d'habitation. Les mieux lotis sont les résidents des départements de la Lozère, de la Haute-Loire et de l'Aveyron, dont le solde moyen par Livret A est le plus élevé avec respectivement 7 983, 7 693 et 7 603 euros. À l'inverse, les départements où les Livrets A sont les moins garnis sont la Seine-Saint-Denis (3 846 euros), l'Aisne (5 208 euros) et le Val-d'Oise (5 184 euros).