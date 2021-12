Entrée dans la vie active : 5 astuces pour bien gérer son budget

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lorsque l'on entre dans la vie active, on touche ses premiers revenus et on devient indépendant financièrement. Si l'on ressent une réelle satisfaction à dépenser les sous obtenus grâce à son travail, mieux vaut ne pas faire trop de folies et mettre en place le plus rapidement possible une saine gestion de ses finances personnelles. Quels choix devez-vous faire ? Comment mettre en place un budget ? Quelles sont les bonnes habitudes à prendre ? Toutes nos explications pour partir du bon pied.

Bien choisir sa banque

D'abord, vous devrez vous poser la question du choix de votre banque. Il est probable que vous ayez opté pour la banque de vos parents lorsque vous étiez plus jeune et n'ayez jamais changé d'intermédiaire financier depuis. Or, les tarifs et services d'une banque traditionnelle ne sont que peu adaptés à une clientèle de jeune actif. Vous aurez en effet tout intérêt à vous tourner vers une banque en ligne qui offrira un très grand nombre de services et fonctionnalités depuis son application, le tout à des tarifs bien plus avantageux que ceux pratiqués par les banques de réseau.

Si vous aviez opté pour une neobanque lors de vos années étudiantes, il sera là aussi temps de changer de banque ou d'ouvrir en plus un compte dans une banque en ligne. En effet, les neobanques qui permettent notamment de bénéficier de frais de change très avantageux ne mettent pas à disposition de leurs clients, contrairement aux banques en ligne, une gamme de produits d'épargne développée. Avec vos premiers revenus, vous devrez pouvoir souscrire et alimenter un livret d'épargne pour vos dépenses court-terme ainsi qu'une assurance-vie et/ou un PEA et/ou un compte-titres pour vos projets long-terme. Notez que vous pouvez toutefois ouvrir ce type d'enveloppe chez des courtiers en ligne spécialisés.

Choisir avec soin ses abonnements fixes

L'entrée dans la vie active et l'indépendance financière s'accompagne souvent de l'emménagement dans un nouveau chez soi. La plupart du temps, c'est à ce moment-là qu'on quitte le nid familial où l'appartement étudiant pris en charge par les parents. C'est donc souvent la première fois que l'on doit souscrire à un certain nombre de dépenses contraintes et fixes que sont les abonnements au gaz, à l'électricité, au téléphone et internet, mais aussi l'assurance habitation, la mutuelle, etc.

Vous devrez donc procéder à une étude sérieuse des différentes offres des acteurs en présence en cherchant le meilleur rapport qualité-prix en fonction de vos besoins. Par exemple, inutile de prendre une assurance habitation assez chère mais dont la formule de base couvre tous vos biens à hauteur de 20 000 euros si vous emménagez dans un petit studio meublé avec de la seconde main et des enseignes de mobilier à petits prix.

Être très vigilant à ses dépenses lors des premiers mois d'observation

Il y a fort à parier, avec vos premiers revenus, que vous n'ayez jamais eu autant d'argent. Il peut être tentant alors de ne pas trop regarder à la dépense. Si vous pouvez profiter de votre premier salaire pour vos offrir un cadeau longuement convoité (une paire de chaussures, un nouvel ordinateur, etc.), attention à ne pas dépenser sans compter.

Vous devrez les premiers mois de votre entrée dans la vie active être particulièrement vigilant à vos entrées et sorties d'argent, un découvert est si vite arrivé. Vous ne savez pas encore combien vous pouvez consacrer à chaque poste de dépense. Il sera judicieux avant chaque dépense non contrainte de regarder où vous en êtes sur votre compte courant grâce à l'appli de votre banque. Demandez-vous aussi si la dépense en vaut la peine ou si vous pouvez vous en passer. Mieux vaut trop se restreindre les premiers mois que dépenser sans compter et se retrouver dans le rouge.

Créer un budget assez rapidement

Après quelques mois, vous pourrez créer un budget. Pour cela, reprenez l'historique de vos entrées et sorties d'argent sur au moins un trimestre. Catégorisez chaque type de dépense. Vous devriez consacrer environ 45 % de vos revenus à vos dépenses fixes (mais cela peut être un peu plus si par exemple vous êtes locataire dans une grande métropole), 30 % à vos dépenses variables (nourriture, vêtements, santé, etc.), 15 % à l'épargne et 10 % aux loisirs.

Si votre répartition des différents postes de dépense est très éloignée de cet exemple, il vous faudra procéder à des réajustements. Attention notamment à ne pas faire passer l'épargne à la trappe. Vous devez dès vos premiers revenus prendre l'habitude de mettre des sous de côté, sur un placement à capital garanti pour vous constituer un fonds d'urgence et financer vos projets court terme (comme un livret épargne) ; mais aussi sur les marchés financiers pour financer vos projets de long terme (via une assurance-vie, un PEA, un compte-titres, ou encore un PER). En effet, vous devez penser à financer votre retraite dès votre entrée dans la vie active.

Trouver le juste équilibre

En matière de finances personnelles, tout l'enjeu est de trouver le juste équilibre, surtout lorsque l'on acquiert son indépendance financière. Vous devrez apprendre à profiter du fait d'avoir un vrai salaire pour vous faire plaisir sans pour autant dépenser à tout crin.

Pour réaliser des achats plaisir sans culpabiliser et mettre vos finances en danger, vous pouvez compter sur votre budget. Respectez la somme allouée à chaque catégorie, aussi bien en termes d'épargne que de loisirs. C'est le plus sûr moyen de le tenir dans la durée !