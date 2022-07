Energie : vers une augmentation de l'électricité et du gaz pour les plus aisés ?

Afin d'aider les ménages les plus modestes durant cette période d'inflation, le gouvernement réfléchit actuellement à une modulation des prix du gaz et de l'électricité en fonction des revenus des actifs dès 2023. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a ainsi évoqué des hausses de prix « pour ceux qui peuvent se le permettre ».

Face à l'explosion des tarifs du gaz et de l'électricité, le gouvernement a instauré un bouclier tarifaire. Ce dispositif doit cependant prendre fin en 2023. L'exécutif anticipe et planche donc actuellement sur des mesures plus ciblées destinées aux Français aux revenus modestes. Parmi les solutions envisagées figure une adaptation des prix en fonction des revenus, rapporte Le Parisien .

Une aide pour les Français dans le besoin

« Il faudra, à partir du 1er janvier 2023, que sur l’électricité et sur le gaz, on aide davantage ceux qui en ont besoin , a déclaré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur LCI . Il faut aussi qu’il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se le permettre. Cela veut dire qu’on tiendra compte du niveau de revenu des personnes » .

Il a aussi rappelé que les mesures décidées par le gouvernement avaient permis d'amortir la hausse des prix de l'énergie. « J’invite chacun de nos compatriotes à regarder sa facture de gaz, à rajouter 50 % dans sa tête et se dire ' ça, c’est l’État qui l’a pris à sa charge '. Même chose pour l’électricité, son prix aurait dû augmenter de 35%, il n’a augmenté que de 4 % » , a expliqué Bruno Le Maire.

Des dispositifs « plus ciblés »

La Première ministre avait été dans le même sens que le ministre de l'Economie samedi 9 juillet en marge des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Elle avait assuré que les ménages les plus modestes ne seraient pas exposés à des « hausses inconsidérées du prix de l’énergie » . Elisabeth Borne a ensuite ajouté qu'il serait nécessaire de passer de « mécanismes généraux à des mécanismes plus ciblés » .