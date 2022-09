Énergie : son fournisseur d’électricité lui réclame plus de 51 000 euros, un boulanger refuse de payer

L'an dernier le fournisseur d'énergie lui avait déjà demandé 34 812 euros de régularisation. Photo d'illustration. (COBANAMS / PIXABAY)

Un boulanger situé à Amay, en Belgique, a eu la mauvaise surprise de recevoir une facture d’électricité d’un montant de plus de 51 000 euros, dont plus de 14 000 euros d’acompte mensuel. S’il a jusqu’au 21 septembre pour s’acquitter de cette facture, l’artisan a fait savoir qu’il ne payerait pas le montant indiqué.

Lorsqu’il a ouvert son courrier provenant de TotalEnergie, un boulanger d’Amay, en Belgique, a fait un bond : son fournisseur d’électricité lui réclamait 36 250 euros de régularisation pour la période allant d’avril 2020 à octobre 2021. Mais ce n’est pas tout, il lui a également demandé de régler un acompte mensuel de plus de 14 000 euros rien que pour le mois de septembre, rapporte 7 sur 7 .

Lorsqu’il s’était installé, ce boulanger de 43 ans devait régler un acompte d’électricité de 2 000 à 2 500 euros mensuels. Mais depuis, ce montant a littéralement explosé en raison de la crise énergétique. Ainsi, l’an dernier TotalEnergie lui avait déjà demandé 34 812 euros de régularisation.

Un acompte qui explose avec les années

« C’était une facture importante, mais je n’ai pas discuté, car mon acompte n’était pas très élevé et je me doutais qu’il faudrait que je rembourse » , a confié l’artisan. Dans le même temps, son compte est passé à 5 500 euros par mois pour finalement atteindre près de sept fois le prix initial. Pire encore, le boulanger n’a que jusqu’au 21 septembre pour s'acquitter de la somme.

Mais cette fois, il ne compte pas régler la facture. « C’est impayable ! Et puis, ce n’est pas normal, puisque j’ai déjà payé une partie de mes dettes sur la période indiquée. TotalEnergie me demande de payer deux fois, si je comprends bien. Je veux bien payer l’électricité que j’ai consommée, mais pas plus » , a déploré le boulanger.

Il publie ses factures sur Facebook

Après avoir exprimé sa colère sur les réseaux sociaux et diffusé sur Facebook les factures qu'il a reçues, le professionnel a été contacté par un responsable de chez TotalEnergie qui lui a assuré que son dossier allait être regardé de plus près. Si l’artisan était contraint de payer la totalité de la somme, il a indiqué qu’il se mettrait alors en faillite et qu’il reprendrait son activité ailleurs.