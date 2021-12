Energie : la hausse des tarifs poussse certaines entreprises dans leurs derniers retranchements

Face à la flambée des prix de l'énergie, de entreprises évoquent des factures au montant multiplié par quatre, cinq ou six. Photo d'illustration. (COBANAMS / PIXABAY)

Les entreprises sont touchées de plein fouet par la hausse du prix de l'énergie. Certaines ont été forcées de stopper leur production, d'autres de piocher dans leur trésorerie ou d'opter pour des solutions alternatives. Les sociétés n'ont en effet pas bénéficié d'aides du type de celles proposées aux particuliers.

Le coût de l’énergie est en hausse pour les particuliers mais également pour les entreprises, qui doivent réfléchir à la meilleure stratégie à appliquer. Certains industriels aux besoins en énergie conséquents ont décidé d'arrêter leur production. C'est le cas Nyrstar, seule unité de production du Zinc dans le pays. A compter du 2 janvier prochain, son usine d'Auby (Nord) sera mise à l’arrêt pendant deux mois minimum, rapporte Le Parisien .

Un surcoût « pas tenable »

«Au mois de janvier, le surcoût énergétique par tonne de zinc sera de 1 400 euros, alors que son cours avoisine les 3 000 euros , déplore le directeur général Xavier Constant . Ce n’est pas tenable » . Les plus gros consommateurs ne sont cependant pas les seuls à être touchés par cette hausse des prix de l’énergie. Une entreprise de 200 salariés comme BCF Life Sciences à Vannes (Morbihan) peut elle aussi être impactée. La société spécialisée dans la fabrication d’acides aminés va voir doubler sa facture d'énergie, qui va passer de 4 à 8 millions d'euros. Un sacré coup dur.

Sous couvert d'anonymat, certaines entreprises parlent de factures multipliées par quatre, cinq ou six, indique le quotidien francilien. « De 400 000 euros cette année, il nous faudra débourser 1,5 million d’euros l’année prochaine» , a témoigné le directeur financier d'un industriel présent sur une dizaine de sites dans le pays. C’est un hold-up. Avec 50 millions de chiffre d’affaires, on passera l’hiver. Mais on sera obligé de taper dans notre trésorerie, au détriment de l’investissement » .

Pas de bouclier pour les sociétés

Ces réserves d'argent pourraient faire défaut à beaucoup de petites entreprises. D'autres craignent pour leur compétitivité internationale. Les particuliers ont eu droit au bouclier tarifaire, soit le gel des prix du gaz et de l’électricité pour tout l’hiver. Rien n'a en revanche été fait pour les entreprises, a souligné Natacha Hakwik, cofondatrice d’Eqinov, spécialiste de l’efficacité énergétique auprès des professionnels.

Seuls les plus grands industriels vont se répartir 150 millions d'euros, correspondant à une avance sur le mécanisme de compensation carbone. En raison de ces difficultés, certaines entreprises ont opté pour des solutions radicales, louant par exemple un générateur diesel. La solution s'avère moins coûteuse malgré le prix du fioul.