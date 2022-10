Energie : l'augmentation du prix du pain "est inévitable", selon la Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française

( AFP / GEORGES GOBET )

Malgré les aides aux entreprises françaises face à l'augmentation des prix de l'énergie, "il y aura de toute façon des augmentations" du prix du pain, selon Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, sur l'antenne de France Info ce vendredi 28 octobre.

Jeudi, le gouvernement a présenté les détails de son "amortisseur électricité" ciblant notamment les petites et moyennes entreprises, face à la flambée des prix de l'énergie. Sur l'antenne de France Info ce vendredi 28 octobre, Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, s'en est réjoui : "C’est un soulagement que tous les boulangers soient éligibles à cette aide. C'est déjà une bonne nouvelle."

En détail, l'Etat découpe la facture d'électricité en deux : une partie (entre 40 et 60% environ) est facturée par les fournisseurs au tarif avantageux de l'Arenh, l'autre est exposée aux prix du marché, qui ont atteint des records ces derniers mois. A partir du 1er janvier, cet amortisseur prévoit que l'Etat prenne en charge, lorsque le prix dépasse 325 euros le mégawattheure, jusqu'à 50% de la partie de la facture d'électricité des entreprises exposée à la volatilité des prix du marché. Pour rester dans l'enveloppe prévue pour le dispositif, le gouvernement a fixé un plafond de 800 euros le megawattheure.

En France, "on a le pain le moins cher d'Europe"

Malgré cette aide, la hausse du prix de l'énergie va se répercuter sur le prix du pain. "Il y aura de toute façon des augmentations, car on ne payera plus le prix de l'électricité comme on l'a payé avant", a-t-il mis en garde. "On risque d'avoir quand même des factures qui sont doublées. On avait fait des simulations : on sait qu'une facture doublée d’électricité, c'est une augmentation de tous les prix d'une boulangerie de 15%. Cela reste des centimes sur la baguette, mais il y aura forcément une augmentation", a-t-il expliqué.

Puis d'ajouter : "On est le pays qui a le moins augmenté en Europe et qui a le pain le moins cher. Les boulangers ont été très raisonnables malgré les augmentations de la levure + 70%, de la farine +30 à 40%, le beurre a aussi augmenté de + 70%, le sucre + 50%, etc. Toutes les matières premières et les emballages ont augmenté. Les boulangers ont quand même pris sur leurs marges puisqu'il y a eu à peu près entre 5 et 8% d’augmentation de la baguette." Selon lui, "on peut avoir encore des augmentations qui seraient peut-être de 5 et 10 centimes. Chaque boulanger prendra aussi sur ses marges."