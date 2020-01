Encadrer les locations Airbnb: Hidalgo veut un référendum

La maire de Paris, si elle est réélue en mars prochain, envisage d'abaisser la durée maximale des locations de type Airbnb à 30 jours.

Si elle était réélue en mars prochain, Anne Hidalgo compte s'attaquer à un de ses chevaux de bataille: les locations Airbnb. En guerre contre la plateforme qu'elle accuse de détourner du marché plusieurs dizaines de milliers de logements, la mairie de Paris veut réduire la durée maximale de location et compte, à ce sujet, mettre en place un référendum d'ici l'été prochain, a-t-elle annoncé sur Europe 1. «On va demander aux Parisiens s'ils veulent qu'on abaisse la durée maximale», a précisé Anne Hidalgo.

La maire de Paris veut abaisser le plafond de 120 jours par an actuellement à 30 jours, comme à Amsterdam où il était fixé jusque-là à 60 jours. À Londres, la location de biens meublés est limitée à 60 jours et est illimitée à Berlin à condition que les propriétaires de résidences principales aient obtenu l'accord des autorités.

Un vœu pieux car, dans ce domaine, Anne Hidalgo n'a pas le pouvoir de décider du nombre de nuitées maximales qui est fixé par la loi. Mais la maire de Paris espère qu'en demandant l'avis des Parisiens, elle puisse mettre la pression sur les plateformes de location touristique.

Encore faut-il bien sûr que cet avis soit favorable. Derrière cette mesure, la maire de Paris vise les multipropriétaires qui font de la location touristique une activité commerciale. Mais pas sûr que les Parisiens qui louent leurs chambres pour «mettre un peu de beurre dans les épinards», se réjouissent d'une telle proposition. «J'utilise Airbnb pour générer des revenus complémentaires, explique cette habitante. Nous avions besoin de cet argent pour acheter notre nouvel appartement. La limite de 120 jours par an est une vraie contrainte pour les Parisiens qui vivent à Paris». «Grâce à ces locations, je récupère un petit pécule qui n'est pas négligeable: entre 7000 et 8000 euros par an. S'il y a des abus, que Madame Hidalgo se débrouille avec les abuseurs!», dénonce cette retraitée.

Le ministre du Logement défavorable

Même son de cloche du côté du ministre chargé du logement. Pour Julien Denormandie, le problème ne vient pas de la durée maximale de location. «Le combat doit être mené contre ceux qui font de la spéculation, affirme-t-il. Airbnb permet à beaucoup de Français d'avoir un peu plus d'argent à la fin du mois, de rembourser leur crédit. Louer sa résidence principale 120 jours ne réduit pas l'offre de logements.»

La mairie affirme que 60.000 logements sont sortis du marché privé dont 34.000 biens loués sur Airbnb (le reste étant des résidences secondaires et des logements vacants). Un chiffre contesté par la plateforme qui l'estime plutôt à un peu plus de 4000 (soit 0,3% du parc de logements privés à Paris).

