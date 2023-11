En pleine crise immobilière, de plus en plus d’acheteurs se tournent vers le viager

L'acheteur peut espérer, par le moyen du viager, obtenir un bien avec une décote de 40 % par rapport au prix du marché (Steve Buissinne / Pixabay)

La vente en viager permet à un candidat à la propriété d'acquérir un bien auprès d'une personne âgée une fois que celle-ci est décédée. Ce type de vente immobilière connaît un regain d'activité depuis quelques années, rapporte TF1 Info . Les ventes en viager augmentent de 6 % par an.

Un bien 40 % moins cher

Nos confrères ont interviewé un homme de 84 ans, voulant à tout prix rester chez lui. Il a ainsi placé son logement en viager. Au moment de la signature de l'acte de vente, il a reçu de la part de l'acheteur un bouquet, soit « une somme d'argent versée comptant » atteignant 5 000 euros. Et maintenant, chaque mois, il perçoit une rente de 574 euros. Une somme qui lui sera versée jusqu'à ce qu'il décède.

Les deux parties sont gagnantes. L'octogénaire n'a pas de descendance à qui léguer son logement. « Le viager me permet de faire des choses que je n'aurais pas pu faire avec seulement ma retraite professionnelle » , explique-t-il. Quant à l'acheteur, il peut espérer, par le moyen du viager, obtenir un bien avec une décote de 40 % par rapport au prix du marché. Compte tenu des taux actuels de crédits, cela constitue une bonne opération.

Des offres plus nombreuses

A Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), une maison est en vente en viager avec une mensualité de 450 euros par mois et 50 000 euros de bouquet. L'acheteur peut espérer obtenir un bien avec une valeur deux fois moins élevé que le prix du marché. La règle du viager ? « Plus l'espérance de vie est élevée et moins le bien coûte » , souligne à TF1 Info une conseillère en viager.

Avec la population vieillissante, les offres de viager sont plus nombreuses. De plus, que ce soit les retraités ou les candidats à la propriété, tous sont touchés par l'inflation et cherchent une solution pour améliorer leur niveau de vie. Les premiers sont parfois pénalisés par une petite pension, les autres ont du mal à boucler un dossier pour accéder à la propriété. Les ventes en viager ne représentent que 5 000 transactions, mais ce chiffre pourrait doubler à partir de 2024.