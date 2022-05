En plein Paris, un atypique appartement aux allures de longère

Ils sont rares, tellement atypiques et collent aux envies post-Covid: des appartements au profil de «maison de campagne» au cœur de la capitale.

Vous souhaitez vivre à la campagne en plein cœur de Paris? C’est possible. Quelques pépites de ce style se cachent au cœur de la capitale. L’une d’entre elles se trouve proche du quartier Montorgueil (2e), connu pour ses commerces de bouche et ses restaurants, près de la place des Victoires et de la rue du Louvre (voir la carte ci-dessous). Un atout pour ceux qui apprécient les vies de quartier animées. Une fois à l’intérieur, « c’est la campagne au cœur de Paris », confie Manuela Baron, directrice de l’agence Émile Garcin Rive Gauche.

Dans une petite copropriété (24 lots), se trouve un appartement aux allures de maison, de 152 m² au sol (128,24 m² loi Carrez) situé au 3e et dernier étage d’un immeuble construit au 17e siècle. L’intérieur a de quoi séduire: un grand séjour/salle à manger cathédrale de 40 m² avec 4,6 mètres (!) de hauteur sous plafond, une cuisine ouverte de 15 m², quatre chambres - dont une à l’étage - et un petit salon de 19 m² au sol qui s’ouvre sur une belle terrasse aménagée de 20 m². Une « rareté pour un bien du 17e siècle », souligne l’agent immobilier.

Appartement rare et romantique

Sans compter que l’appartement, qui bénéficie d’une triple exposition, est en retrait de la rue puisqu’elle donne sur une cour pavée et arborée où les futurs acheteurs peuvent acquérir un atelier/local de plus de 40 m². « Dans le calme absolu, cet appartement rare et romantique, sans vis-à-vis sur deux niveaux, ressemble à une longère. Depuis, le salon cathédrale, la vue du ciel est remarquable », affirme Manuela Baron. Pour accéder à votre futur appartement, vous ne devrez compter que sur vos deux jambes puisque l’immeuble ne dispose pas d’ascenseur. Pas de quoi décourager ceux qui sont en âge de grimper trois étages.

Cet achat « plaisir » a de quoi en effet attirer des familles avec enfants, françaises comme étrangères, qui pourront profiter de la proximité du jardin du Palais-Royal pour des balades de fin de semaine. « Cet appartement charmera une clientèle sensible à la sérénité et à la douceur de vivre. C’est un achat coup de cœur» , explique l’agent Émile Garcin. Côté budget, pour vous offrir ce bien atypique, vous devrez débourser près de 2,5 millions d’euros (2,495 millions exactement). Soit plus de 19.400 euros le m².