En plein centre-ville, ce palais pourrait devenir le vôtre pour 130€/m²

Après avoir cédé son Hôtel-Dieu, la ville de Châteaudun devrait voir partir aux enchères son ancien Palais de justice. Mise à prix: 150.000 euros pour 1155 m²...

Alors que les prix immobiliers moyens pratiqués en France tournent généralement autour de 2500 €/m² pour les maisons et de 3500 €/m² pour les appartements (car les grandes villes sont surreprésentées dans ces statistiques), un tarif de 130 €/m² a de quoi interpeller. D’autant plus que l’on ne se retrouve pas relégué dans une campagne mal desservie ou dans une banlieue mais bien au centre d’une petite ville, celle de Châteaudun (Eure-et-Loir), qui compte près de 13.000 habitants. C’est ici que le Département a choisi de mettre en vente aux enchères son ancien Palais de justice avec comme mise à prix 150.000 euros. Sachant que le bâtiment n’accueille plus aucun service et nécessite beaucoup d’entretien. À ce prix-là, cette noble bâtisse vaudrait dix fois moins cher que le prix médian d’une maison de la ville selon les statistiques du Figaro immobilier (1419 €/m²) .

C’est la société Agorastore, spécialisée dans la vente aux enchères de biens appartenant aux collectivités locales, qui gérera la commercialisation de ce bien atypique. La vente aux enchères en ligne s’ouvrira le mardi 4 mars à 14h pour s’achever jeudi 6 mars à 16h pour tenter de remporter les 1155 m² de locaux répartis sur 3 niveaux, à deux pas du centre-ville et des commodités et avec un emplacement à améliorer à l’avant du bâtiment pour accueillir jusqu’à 5 places de stationnement. «Les locaux se distinguent par une distribution fluide et pratique, assurée par un ascenseur et un escalier central» , précise la petite annonce. Les ventes sont réservées aux personnes ayant déjà visité les lieux et les visites sont désormais closes, mais le site propose néanmoins de «manifester son intérêt» pour les internautes intéressés.

Un célèbre voisin

Si certains estiment que la mise à prix est bien trop basse, le bâtiment n’a pas trouvé d’amateurs jusque-là sur la base d’un prix qui aurait été initialement évalué à 310.000 euros, selon France 3 Val-de-Loire . Les enchères devraient logiquement dépasser la mise à prix initial mais l’acheteur devra provisionner un important budget de travaux dans tous les cas de figure. Il y a deux ans, la vente de l’ancien Hôtel-Dieu de la ville, juste en face du Palais de justice avait déjà suscité quelques remous . Là aussi, la vente s’est réalisée à «petit prix» (280.000 euros) auprès du médiatique Julien Cohen. L’ancien expert de l’émission «Affaire conclue» diffusée sur France 2, y a installé son 4e «village de brocanteurs». Le tribunal administratif d’Orléans vient tout juste de valider ce prix de vente qui avait été attaqué devant la justice par deux élus d’opposition et une habitante.

Espérons que la vente aux enchères du Palais de justice se déroule plus sereinement. La cession pourrait remettre Julien Cohen sur le devant de la scène puisque le voisin direct n’a jamais caché son souhait de transformer cet endroit en «bel hôtel», selon la presse locale . Un projet qui semble convenir à la municipalité, sachant que la ville manque de capacité d’hébergement en centre-ville.