En plein cauchemar, ces propriétaires attendent depuis près de deux ans la livraison de leur logement

En attendant les livraisons, les nouveaux propriétaires doivent payer simultanément les charges de leur logement actuel et l'appel de fonds pour le nouveau. (Capri23auto / Pixabay)

Le chantier d'un lotissement à Mauchamps (Essonne), commencé en mars 2020, a pris un important retard en raison des pénuries et de la crise du Covid. En conséquence, certains propriétaires attendent depuis deux ans la livraison de leur logement. Le maire n'aurait, quant à lui, pas reçu toutes les informations nécessaires.

Des propriétaires attendent pour certains depuis près de deux ans la livraison de leur maison ou appartement en construction au hameau de la Guérinière à Mauchamps (Essonne). Le chantier du promoteur European Homes a en effet pris du retard, ce qui a entraîné une série de difficultés pour les acquéreurs et la commune, rapporte Le Parisien .

Un manque de communication

« Les travaux auraient dû commencer en mars 2020. Ils ont démoli une grange puis tout s’est arrêté à cause du Covid » , a ainsi décrit une femme qui a acheté un appartement de 40 m² avec jardin pour 145 000 euros en septembre 2019. Le chantier n'a repris qu'en juin 2021, date à laquelle l'appartement aurait dû être livré.

Au-delà du retard, elle a regretté le manque de communication d'European Homes. « Malgré nos relances, on peut rester plusieurs semaines sans réponses. Si on veut des infos, il faut vraiment les harceler » , a estimé l'acquéreuse. En attendant les livraisons, les nouveaux propriétaires doivent payer simultanément les charges de leur logement actuel et l'appel de fonds pour le nouveau. Une autre acheteuse, qui a vendu sa maison, doit depuis être hébergée.

Des livraisons avant 2023

Le manque d'information du promoteur a également été pointé du doigt par Thomas Gonsard, le maire de Mauchamps. Avec ce lotissement, la commune va passer de 300 à 450 habitants. L'édile a besoin de connaître la composition des familles qui vont emménager pour redéfinir en conséquence les services municipaux et informer les communes environnantes possédant une école.

Contacté, European Homes a mis en avant des retards liés à la « crise du Covid » , « des intempéries » , « des défaillances d'entreprises » et une « pénurie de matériaux, comme les tuiles » . Le promoteur a toutefois admis un déficit de communication aujourd'hui résolu. « Une personne a été nommée depuis. Elle est entièrement dédiée à ce projet » , ont-ils assuré. D'après leurs estimations, toutes les livraisons devraient avoir lieu d'ici la fin de l'année.